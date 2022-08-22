Rusya, Azerbaycan, Çin, Mısır ve birçok ülke ile Mir ödeme kartı kullanımını müzakere ediyor

Rusya, Azerbaycan, Çin, Mısır ve birçok ülke ile Mir ödeme kartı kullanımını müzakere ediyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Pankin, Rusya’nın ortaklarıyla ticari, ekonomik ve yatırım ilişkilerinde, dolar, euro gibi paralardan uzaklaşacağını, çünkü bu para birimlerinin Batı’dan gelen artan baskı nedeniyle zehirli hale geldiğini söyledi.

Bakan yardımcısı, Batı’dan gelen jeopolitik baskıya karşı, Rusya ile ortakları arasında istikrarlı ticaret, ekonomik ve yatırım bağlarını garanti etmenin tek yolunun, başta dolar olmak üzere toksik hale gelen para birimlerinin kullanımından kaçınmak gerektiğini belirtti. Pankin bu noktada alternatiflerin olması gerektiğini ifade etti.

Diplomat yalnızca Rusya’nın değil, pek çok başka ülkenin de bağımsız bir uluslararası ödeme altyapısının ortaya çıkmasıyla ilgilendiği belirtti. Tüm Rus müşterilerinin en büyük uluslararası ödeme sistemleri tarafından engellenmesini mantıksız olarak tanımladı.

Pankin, Rusya’nın Azerbaycan, Çin ve Mısır da dahil olmak üzere birçok ülke ile Mir ödeme kartı kullanımını müzakere ettiğini söyledi.

Rus ödeme sisteminin şu anda Türkiye, Abhazya, Ermenistan, Belarus, Vietnam, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Güney Kore ve Güney Osetya gibi ülkelerde kullanılabileceğini hatırlattı.

Ermenistan Kamu Radyosu