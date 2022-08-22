Kıbrıs-Ermenistan arasında direkt uçuş gerçekleştirilecek

Kıbrıs’tan Ermenistan’a direkt uçuş gerçekleştirilecek.
Larnaka-Yerevan seferlerinin, Ermenistan’ın başkentine “Rossiyia Airlines” ile uçan Rus yolcular için zemin kazanacağının görüldüğü belirtildi.
Fileleftheros gazetesi “Cyprus Airways” havayolu şirketinin açıklamasına dayanarak 13 Eylül itibarıyla Kıbrıs’tan Ermenisrtan’ın Yerevan şehrine haftada üç kez direkt uçuş gerçekleştirileceğini yazdı.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/08/22/Kıbrıs-Ermenistan-direkt-uçuş/235958
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