Ermenistan Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan’dan Serdar Kılıç’a taziye

Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Türkiye’de meydana gelen büyük trafik kazaları nedeniyle Türkiye’nin Özel temsilcisi Serdar Kılıç’a taziyelerini iletti.

Rubinyan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Gaziantep ve Mardin’de meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimi iletiyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum.”

Gaziantep ve Mardin’de meydana gelen trafik kazalarında 35 kişi hayatını kaybederken 57 kişi de yaralandı. Mardin’deki kazada 20, Antep’teki kazada 15 kişi hayatını kaybetti.

Ermenistan Kamu Radyosu