Ermeni yönetmenin “Amerikan İyi Samiriyeliler” belgeseli uluslararası festivalde zafere imza attı

Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı’nın desteği ve Ermenistan Ulusal Film Merkezi’nin sağladığı bütçe ile çekilen “Amerikan İyi Samiriyeliler” filmi “Sınır Tanımayan Belgeseller” uluslararası film festivalinde zafere ulaştı.

Film ayrıca “Olağanüstü değerler için” («EXCELLENCE») ödülüne de layık görüldü.

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“Man Pictures Production” şirketinin ürettiği filmin yönetmeni Ara Mnatsakanyan, senaristi Amber Carlins (ABD), yapımcısı Manvel Saribekyan, kameramanı ise Aşot Mkrtçyan.

Hıristiyan halkların çocuklarını tamamen yok olmaktan kurtaranların anısına ithaf edilmiş filmde Amerikalı yazar-soykırım uzmanı ve diğer bağımsız araştırmacılar, 20. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu’nda (bugünkü Türkiye) gerçekleştirilen soykırımların ve Amerikalı hayırseverlerin organize ettiği yardımların detaylarını ortaya koyuyor.

“Sınır Tanımayan Belgeseller” yalnızca belgesel film ve belgesel drama festivalidir.



















https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/08/22/Amerikan-Belgesel/235978