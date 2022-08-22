Ermeni Soykırımı konulu film ekranlara geldi

“Altın Kayısı-2022” film festivalinin açılış filmi olan “Amerikalı” filmi 19 Ağustos’tan itibaren büyük ekranlara çıkıyor ve halka açık olacak.

“Amerikalı” filminin yapımcısı Arman Nşanyan, bu aşamada filmin ekranlara çıkmasının sınırlı olacağına dair karar aldıklarını ifade etti.

Arman Nşanyan’a göre, filmin galasının Ermeni film festivali çerçevesinde Ermenistan’da gerçekleşmesi kendileri için çok önemliydi.

“Biz dünyaya bu hikayenin nerede başladığını göstermeliydik, filmin tamamen Ermeni bir film olduğunu ve Ermenistan’da gerçekleştiğini vurgulamalıydık.” ifadesi kullandı.

Filmin festival hayatı burada bitmiyor, yakın gelecekte Hamburg ve New York film festivallerinde gösterilecek.

Filmin senaryosunun yazarı, yönetmeni ve baş aktörü “Emmy” ve “Altın Küre” ödüllü Michael Gurjian’dır. Filmde dünyaca ünlü “Kağıt Ev” dizisiyle tanınan Hovik Keuchkeryan da rol aldı. Kadroda ayrıca Mikhail Trukhin, Nelly Uvarova, Narine Grigoryan, Jean-Pierre Nshanyan, Aram Karakhanyan, Davit Hakobyan, Lernik Harutyunyan ve diğerleri yer alıyor.

“Amerikalı” filmi, Soykırım’dan mucizevi bir şekilde sağ kurtulan ve Amerika Birleşik Devletleri’ne göç eden genç bir Ermeni Charlie’nin hikayesini anlatıyor. Hikaye 1947’de Charlie’nin Ermenistan’a dönüşü ve Sovyet Komünizminin sert gerçekliğiyle yüzleşmesiyle başlar. Ermenistan’da Charlie hemen tutuklanır ve hapse mahkûm edilir.

Ermenistan Kamu Radyosu