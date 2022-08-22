Ermeni Jimnastikçi Harutyun Merdinyan Avrupa şampiyonu oldu

Ermeni jimnastik takımının sporcularından, Olimpiyat Oyunları katılımcısı Harutyun Merdinyan, Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.

Merdinyan Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen Avrupa Jimnastik Şampiyonası finalinde 14.733 puan topladı.

Başka bir sporcumuz, Olimpiyat Oyunlarında bronz madalya kazanan Artur Davtyan, Avrupa Şampiyonası ikincisi oldu.

Artur Davtyan toplam 14.983 puan aldı ve Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen Avrupa Jimnastik Şampiyonası finalinde bireysel egzersizlerde Avrupa Şampiyonası’nın gümüş madalyasını elde etti. Büyük Britanya temsilcisi aynı puanla Avrupa şampiyonu oldu.

Halka yarışmasının finalinde ise 14.766 puan toplayan Vahagn Davtyan 4. oldu. Milli takımın diğer temsilcisi Artur Avetisyan ise 13.733 puanla 8. sırada yer aldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/08/22/Ermeni-Jimnastikçi-Harutyun-Merdinyan-Avrupa-şampiyonu/235927