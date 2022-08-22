Ermeni dövüşçü ABD’li rakibini ilk raundda nakavt etti

Grekoromen stil Ermeni güreşçi Mihran Harutyunyan, California’da (ABD) düzenlenen UNF 2 karma dövüş sanatları turnuvasında zafer kazandı.

33 yaşındaki dövüşçü, ilk raundda Amerikalı David Douglas’ı nakavt etti.

Ermeni sporcu instagram üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Her gün için Tanrı’ya şükrediyorum, koçlarıma ve aileme teşekkür ediyorum. Bugün beni destekleyen hayranlarıma teşekkür ederim. Bir adım daha ileriye attık. Teşekkürler.”

Mihran Harutyunyan rakibine de teşekkür ederek bundan sonraki hayatında başarılar diledi.

Hatırlanacağı üzere bu yılın Mayıs ayında ABD’de gerçekleşen bir önceki mücadelede Harutyunyan, üçüncü raundda Amerikalı Arturo Hernandez’i mağlup etmişti. Bu dövüş Mihran’ın yaklaşık bir yıllık aradan sonraki ilk müsabakaydı.

Harutyunyan MMA’de 7 maça çıktı. 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/08/22/Ermeni-dövüşçü-ABD-nakavt/235983