Dünyanın 40 yıllık geleceğini Çukurova GİAD için değerlendirdi

MURAT KARAMAN

Çukurova Genç İşadamları Derneği’nin (Çukurova GİAD) Türkiye’nin kaybedenler tarafında olmaması için kısa vadede ekonomik anlamda doğru adımlar atmanın yanında önemli kurumlarının bağımsızlığını artırarak güven vermesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Çukurova Genç İşadamları Derneği’nin (Çukurova GİAD), konuğu olan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MİT) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Daron Acemoğlu, dünyanın gelecek 30-40 yıldaki başlıca sorunlarının iklim değişikliği, göç ve mülteci hareketleri, yenilenebilir enerjinin sürekliliği, otomasyon, küreselleşme, jeopolitik dengelerin değişmesi ve demokrasi olacağını, bu konjonktürde Türkiye’nin kaybedenler tarafında olmaması için kısa vadede ekonomik anlamda doğru adımlar atmanın yanında önemli kurumlarının bağımsızlığını artırarak güven vermesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

“Dünyada en çok alıntı yapılan ilk 10 ekonomisti” arasında gösterilen Prof. Dr. Daron Acemoğlu, İstanbul Beşiktaş Vodafone Park’ta organize edilen etkinlikte Çukurova GİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Sakarya, Başkan Yardımcıları Rafet Milli ve Hakan Burç, Genel Sekreter Oğuzhan Ertem, Yönetim Kurulu Üyeleri Ceyhan Baskın, Ömer Ertuğrul, Gökalp Sofuoğlu, Serhat Aydoğan ve dernek üyeleriyle buluştu. Toplantının açılışını yapan Çukurova GİAD Başkanı Ömer Sakarya, 2019 yılında gerçekleştirdikleri 5’inci Çukurova Zirvesi’nde analizleriyle Adana iş dünyasını aydınlatan ve yeni ufuklar açan Prof. Dr. Daron Acemoğlu’nu yeniden misafir etmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

İnteraktif devam eden toplantıda Adanalı genç iş insanlarının sorularını da cevaplandıran Prof. Dr. Daron Acemoğlu, etkinliğin sonunda Dar Koridor ve Ulusların Düşüşü isimleri kitaplarını imzaladı.

Sabah Gazetesi