BM ile Starmus VI Armenia arasında anlaşma imzalandı

BM Ermenistan Ofisi ve Starmus VI Armenia Uluslararası Festivali mutabakat zaptı imzaladı.

Muhtıraya göre, Birleşmiş Milletler Ermenistan’daki STARMUS VI festivalinin ortak kuruluşu oldu, bu da tarafların Ermenistan’da bilimin yaygınlaştırılması ve iletişim yönünde çabalara katılacakları ve böylece STARMUS festivalinin ana amacını gerçekleştirecekleri anlamına geliyor.

5-11 Eylül 2022 tarihleri arasında Ermenistan’da “STARMUS FESTIVAL VI. 50 yıl Mars üzerinde” festivali düzenlenecek.

Ermenistan’da “STARMUS FESTIVAL VI. 50 yıl Mars üzerinde” çerçevesinde konferanslar, seminerler, değişik kültürel etkinlikler düzenlenecek.

Bu etkinliklere dünyanın her köşesinden Nöbel ödülü de alan ünvani bilim adamları, mühendisler, astronotlar, müzisyenler, sanat ve bilim dünyasını temsil eden insanlar katılacak.

Ermenistan Kamu Radyosu