Sibil ve Ayşenur Kolivar’dan ortak şarkı: Batı Ermenicesi ve Hemşince ‘Lusi Hadig’de buluştu

Şarkıcı Sibil ve Ayşenur Kolivar’ın seslendirdiği ‘Lusi Hadig’ şarkısı yayınlandı. Şarkının Batı Ermenicesi sözleri Aşod Pakraduni, Hemşince sözleri ise Mahir Özkan tarafından kaleme alındı.

DUVAR – Doğu ve Batı Ermenicesi şarkılara getirdiği yorumlarla tanınan şarkıcı Sibil ve uzun yıllardır Doğu Karadeniz müzikleri alanında icra ve araştırma çalışmaları yapan Ayşenur Kolivar’ın birlikte seslendirdiği ‘Lusi Hadig’ (Işık Tanesi) adlı şarkı, dijital platformlarda dinleyicilerle buluştu.

Bestesi ve düzenlemesi Ari Hergel’e ait olan şarkının Batı Ermenicesi sözleri Lübnanlı Ermeni şair Aşod Pakraduni, Hemşince sözleri ise Hemşinli edebiyatçı Mahir Özkan tarafından kaleme alındı. Yapımcılığını Kalan Müzik’in üstlendiği çalışmanın klibi, Özkan Aksular’ın yönetiminde hazırlandı.

Aynı dilin iki farklı tezahürünü bir araya getiren ‘Lusi Hadig’, UNESCO’nun ‘kesinlikle yok olma tehlikesi altındaki diller’ listesinde yer alan Batı Ermenicesi ile Hemşince arasındaki yakınlığa dikkat çekmeyi amaçlıyor. (KÜLTÜR SANAT SERVİSİ)

https://www.gazeteduvar.com.tr/sibil-ve-aysenur-kolivardan-ortak-sarki-bati-ermenicesi-ve-hemsince-lusi-hadigde-bulustu-haber-1578255