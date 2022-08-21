PATRİK HAZRETLERİ RİYASETİNDE YEREVAN’DAKİ PATLAMADA HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN DUA EDİLDİ

Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri, Kınalıada S. Krikor Lusavoriç Kilisesi’nde, 21 Ağustos 2022, Pazar sabahki ayine riyaset etti ve “hokehankisd” duaları edildi.

Tören, Adalar din görevlisi Üstrahip Harutyun Damadyan tarafından sunuldu. Kutsal sofraya; kilisenin diyakosları ve okuyucuları hizmet ettiler. İlahiler Diyakos Artun Tekiroğlu önderliğinde, Sirun Sirunyan’ın orgla eşliğiyle Nersesyan Korosu tarafından seslendirildi.

“Hokehankisd” dualarından önce Ruhani Önderimiz Surp Asdvadzadzin Yortusu hakkında vaaz etti. “Surp Nerses Şınorhali’nin düzenlemesiyle Surp Asdvadzadzin Yortusu dokuz gün kutlanmaya başlandı” dedi. Böylece Ermeni Kilisesi’nin bu dokuz günde Meryem Ana’ya odaklandığını ve bugün “Medzatsustse” (“Canım Rab’bi över”) ilahisi okunduğunu anlattı. Daha sonra, Tanrı’nın Annesi’ne hitap eden duaların önemine değindi ve bu bağlamda Ermeni Kilisesi’nde duaların doğrudan azize dua etme şeklinde değil, azizin şefaatini istemek için yapıldığını anlattı. Sözlerine şöyle devam etti: “Dua etmeye başladığımızda, “Baba, Oğul ve Kutsal Ruh” sözü, En Kutsal Üçlük’e dua ettiğimizi gösterir. Meryem Ana’dan ve azizlerden yardım istediğimiz doğrudur, ancak duamız Tanrı’ya yöneliktir”.

Patrik Hazretleri, sözlerine Yerevan’da meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği patlamaya değinerek devam etti. Bu vahim olay özellikle Ermenistan’da ve genel olarak Ermeni dünyasında üzüntüye neden oldu. Öte yandan Patrik Hazretleri, Katolikos Hazretleri’ne bir taziye mektubu gönderdi.

Patlamaya atıfta bulunarak, hiç kimsenin bu kadar çabuk ölümü beklemediğini dile getirdi. Orada ölenlerin böyle bir olaya hazır olup olmadıklarını veya hayatın gerçeklerini unutmuş olup olmadıklarını bilmiyoruz. Ölüm insana beklenmedik bir anda yaklaşır, ancak ölüme İsa’ya iman ve umutla inanan kişi hazırdır. Bu bağlamda; “Bugünkü törende patlamada hayatını kaybedenlerin ruhlarının esenliği için Tanrı’nın Annesi’nin şefaati ve Rab İsa’nın merhameti için dualar edilecek” dedi.

Vaazın ardından, Yerevan’daki “Surmalu” Alışveriş Merkezi’ndeki patlamanın kurbanları, yıllar sonra yeniden organize edilen Navasartyan Oyunları’nın kurucusu Müteveffa Patrik Mesrob II ve Rab’de uyuyan tüm sporcular için “Hokehankisd” töreni düzenlendi.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRHayBad