Ukrayna’daki savaşa Fener Patrikhanesi de dahil oldu

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş devam ederken Ukrayna Ortodoks Kilisesi, Rus Ortodoks Kilisesi Başkanı Kirill’in Patriklik Tahtı’ndan mahrum bırakılması talebiyle Patrik Bartholomeos’a mektup yazdı.

Nikolaos Stelya

DUVAR – Şubat ayının sonlarında başlayan Ukrayna’daki savaşa Fener Ekumenik Patrikliği resmen dâhil oldu. Yakın dönemde Rus Kilisesi’nden bağımsızlığını elde eden Ukrayna Ortodoks Kilisesi, Patrik Bartholomeos’a bir talep iletti.

‘Kıbrıs Haber Ajansı’ ve diğer basın kuruluşlarına yansıyan habere göre, Ukrayna Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu, Kiev ve Tüm Ukrayna Metropoliti Epiphanios, 24 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşen Ukrayna Ortodoks Kilisesi Piskoposlar Kutsal Sinodu’nun kararı uyarınca, Rus Ortodoks Kilisesi Başkanı Kirill’in Patriklik Tahtı’ndan mahrum bırakılması talebiyle Ekümenik Patrik Bartholomeos’a bir mektup gönderdi. Mektubun nüshası diğer Ortodoks kiliseleri başpiskoposlarına da gönderildi.

RUS KİLİSESİNE AĞIR İTHAMLAR

Mektupta “Rus Patriği Kirill ‘Rus dünyası’ ideolojisine dayanan sapkın etnik-ırksal öğretiyi yaydığı için kanonik sorumluluğu ile yüz yüze getirilmeli” denildi.

Kiev, Rus Kilisesini “Ukrayna’da yıkıma ve çok sayıda kurbana neden olmaya devam eden savaş ve İskenderiye Patrikhanesi’nin kanonik topraklarında bir ‘Rus Ortodoks Kilisesi Eksarhlığı’ kurulması yoluyla Kilise’de bir bölünmeye neden olmakla” suçluyor.

27 Temmuz’da Ukrayna Ortodoks Kilisesi Kutsal Sinodu tarafından onaylanan mektupta, “pagan özellikler kazanan Rus Ortodoksluğundan gelen meydan okumalara uygun bir şekilde karşılık vermesinin son derece önemli olduğu” ifade edilirken “Patrik Kirill’in Ekümenik Patrikhane ve birçok yerel Ortodoks Kilisesi karşısında muhalif tavır takındığı” ve “bu faaliyetin şizm (Kilise bünyesinde bölünme) belirtileri içerdiği” mesajları öne çıkıyor.

KİEV FENER’DEN NE TALEP EDİYOR?

Ukrayna Kilisesi ayrıca, Ekumenik Patrik ve yerel Ortodoks Kiliselerinin Başpiskoposlarından “Kutsal Sinod Hazretlerinin ve yerel Ortodoks Rus Ortodoks Kiliselerinin Başpiskoposlarının bazı kararlarını kanonik açıdan değerlendirmeleri” talep ederek şunları ifade ediyor:

“Moskova Patriğinin açık ve net bir şekilde onayladığı ve alenen desteklediği Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaşın sayısız mağduru adına, Zat-ı Alinize ve yerel Ortodoks Kiliselerinin Primatlarına sesleniyoruz: ‘Rus dünyasının’ öğretisini kınayıp sapkın olarak tanımalı; Patrik Kirill’in İskenderiye Patrikhanesi’nin kanonik topraklarındaki eylemlerini şizmatik olarak sınıflandırmalı; Kirill Goodyev’i Moskova Patriklik tahtını işgal etme hakkından mahrum etmeliyiz.”

https://www.gazeteduvar.com.tr/ukraynadaki-savasa-fener-patrikhanesi-de-dahil-oldu-haber-1578135