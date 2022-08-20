Tarih ve doğanın buluştuğu yer: Aziz Nikolas Adası

Fethiye’deki Aziz Nikolas Adası, üzerindeki kilise ve yapı kalıntılarıyla ziyaretçilerine tarihi bir atmosfer, konumuyla da seyirlik manzara sunuyor.

Kayaköy Mahallesi’ndeki Gemile Koyu’nun karşısında bulunan Aziz Nikolas Adası üzerinde 4 kilise ve birçok tarihi yapının kalıntısı yer alıyor.

İsmini üzerindeki bir kilisede adı geçen Aziz Nikolas’tan alan adaya, Gemile Koyu’ndan botlarla ve Fethiye’den kalkan günübirlik teknelerle ulaşılabiliyor.

FOTO: AA

Deniz araçlarından inen ve patikadan yürüyerek kiliselere ulaşan ziyaretçiler, tabloyu andıran manzarayı izleyebiliyor.

Teknelerini kıyıya bağlayan tatilciler, berrak suda tarihi kalıntılar arasında yüzme imkanı da buluyor.

FOTO: AA

DİNİ BİR MERKEZDİ

Milattan önce 4. yüzyılda deniz ticareti yapılan adanın 5. ve 7. yüzyıllarda dini bir merkez konumunu aldığı biliniyor.

Gezilebilir bir ören yeri statüsünde olan ada, yılda 30 bin ziyaretçi ağırlıyor. (AA)

https://www.sozcu.com.tr/hayatim/seyahat/tarih-ve-doganin-bulustugu-yer-aziz-nikolas-adasi/