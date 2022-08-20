Şimdi de Hristiyan Cumhurbaşkanı’na özendi! Tanju Özcan, Müslüman Türk düşmanını örnek gösterdi

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CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan’ın Müslüman ve Türk düşmanı Cumhurbaşkanı Mişel Avn’ın Suriyeli karşıtı tutumunu iktidara örnek gösterdi. Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ülkesinin 400 yıllık tarihindeki Osmanlı varlığını, “Türk işgali” olarak nitelendiriyor.

Tanju Özcan, Lübnan Cumhurbaşkanı’nın söylemleri üzerinden iktidarı hedef aldı. CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suriyeli mültecileri ülkelerine göndermeye hazırlanan Lübnan Cumhurbaşkanı üzerinden, iktidara yüklendi.

Suriyeli karşıtı Hristiyan Cumhurbaşkanı’nı örnek aldı

Türkiye’nin ardından en fazla Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan Lübnan, Suriyelileri ülkelerine geri gönderme planı için düğmeye bastı. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, uluslararası itirazlara rağmen ülkedeki Suriyeli sığınmacıları sınır dışı etmeye başladıklarını açıkladı. Lübnan Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarından sonra Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, paylaştığı gönderide iktidarı eleştirerek, “Demek ki Devlet aklı karar verince oluyormuş. Sınırları masa başında çizilen Lübnan bu iradeyi gösteriyor ama sınırları kanla çizilen biz, Lübnan kadar olamıyoruz. Çok yazık. Kim ne derse desin ülkesini ve milletini düşünen, seven lider tavrı işte budur” ifadelerine yer verdi. Özcan, geçmişte de Bolu’da yaşayan Arap ve Suriyeli mültecileri hedef alan açıklamalarıyla tanınıyor.

Müslüman ve Türk düşmanı

Lübnan’da 1943 yılındaki bağımsızlık sırasında farklı din ve mezhep mensubu grupların yan yana var olmasının temellerini atan yazılı olmayan bir anlaşma sağlandı. “Ulusal Pakt” adıyla anılan bu anlaşmada cumhurbaşkanının Maruni, meclis başkanının Şii, başbakanın Sünni olması ve parlamentoyu oluşturan 128 üyenin Hristiyanlar ile Müslümanlar arasında yarı yarıya paylaşılması öngörüldü. Lübnan’da hala bu sistem uygulanıyor. Fay hatlarının derin olduğu ülkede Avn, Müslümanlara ve Türklere karşı tutumuyla biliniyor. Avn, ülkenin 400 yıllık tarihindeki Osmanlı varlığını, “Türk işgali” olarak nitelendiriyor.

https://www.timeturk.com/gundem/simdi-de-hristiyan-cumhurbaskani-na-ozendi-tanju-ozcan-musluman-turk-dusmanini-ornek-gosterdi/haber-1745871