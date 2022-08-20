Rüya Sayesinde Bulunan Kutsal Bir Mabed: Meryem Ana Kilisesi ve Evi Hakkında Bilinen ve Bilinmeyen Her Şey

Yeter Şirin

Meryem Ana Kilisesi ve Evi, hacı olmak isteyen Hristiyan vatandaşlarımızın ve ziyaretçilerin geldiği dünyadaki birkaç önemli noktadan biri. Dini vazifelerini gerçekleştirebilecekleri maneviyatı yüksek olan Meryem Ana Kilisesi, sadece Hristiyan değil Müslüman bir çok ziyaretçiyi ağırlamakta. Kilisenin nasıl bulunduğu, özellikleri ve önemi hakkında gelin birlikte bütün detayları inceleyelim.

Meryem Ana’nın Efes’e Gelişi

Hz.İsa, 33 yaşında çarmıha gerilmeden önce arkadaşı ve aynı zamanda havarisi olan St. Jean‘a(Yuhanna) annesini emanet etmiş. St. Jean Hz.İsa’nın ölümünden sonra Meryem Ana’ya o zamanlarda yapılan Roma zulmüne karşı Kudüs’te kalmasının sakıncalı olduğunu söylemiş ve Meryem Ana ile birlikte o dönemin en büyük ve huzur dolu kent Efes’e gelmişler.Hristiyanlığı yayma görevi olan St. jean, Meryem’i halktan saklayarak Bülbül Dağında sık ağaçlarla kaplı gizli bir kulübeye götürmüş. Meryem Ana’nın son günlerini Hristiyanlık dininin yönetim merkezi olan Vatikan tarafından kutsal ilân edilen bu evde yaşadığı ve son zamanlarını geçirdiği tahmin ediliyor. Hristiyan tarihçiler, Meryem Ana’nın 101 yaşına kadar Bülbül Dağındaki yerde yaşadığını ve mezarının yine Bülbül Dağında kimsenin bilmediği bir yerde olduğunu söylüyorlar.

Rüyalarda Ortaya Çıkan Kutsal Yer

Almanya’da yaşayan Anna Katharina Emmerick isimli yatalak bir hasta, İsa ve Meryem’in hayatı ile ilgili rüyalar gördüğünü söyleyerek kendini teselli ediyormuş. Bu rüyaların giderek artması ve giderek tarihi yerleri, kişileri ve olayları daha ayrıntılı bir şekilde söylemesi yatalak kadının çevresi tarafından dikkat çeker olmuş. Kadının bu durumu Alman şair Clemens Brentano‘nun dikkatini çekmiş ve şair kadını yakından tanımak ve sorular sormak için yakınlarında bir yere taşınmış. Her gittiğinde söylediklerini not almaya başlamış. Şair, hasta kadın vefat ettikten sonra Anna Katharina Emmerick’in rüyalarına göre ‘Meryem’in Hayatı’ isimli bir kitap çıkarmış.

Meryem Ana Kilisesi’nin Bulunması

Meryem Ana’nın hikayesini Clemens Brentano‘nun ‘Meryem’in Hayatı’ isimli kitaptan okuyan bir grup insan, bu hikayenin doğruluğundan emin olmak için kitaplardaki anlatılanlar ve tariflerle ellerinde pusula ile yola çıkmışlar.Yolların bozuk, at arabasının bile zor bulunduğu o dönemlerde bir dağa çıkmak için çok çabalayan bir grup inanan Meryem Ana Evini görme arzusuyla çıktıkları dağda aşırı sıcak hava yüzünden perişan olmuş bir halde tesadüf eseri yolda gördükleri kadınlardan su istemişler. Kadınların, su bulabilecekleri yerin 10 dakikalık uzaklıkta olduğunu söyleyerek evi arayanlar küçük ormana doğru yönelmişler.Su içecekleri pınarın yanı başında, bir kilisenin kalıntılarını gördüklerinde ve çevresindeki manzarayı Emmerick’in kitabında anlatılan yer olduğunu fark etmişler. İlerlediklerinde kitapta yazdığı gibi bir yanda Efes, bir yanda deniz görünen yeri bulmuşlar. Sonraki günlerde yapılan keşif gezileri ile birlikte Meryem Ana’nın yaşadığı ev kesin olarak bulunmuş. Aziz Yuhanna’nın mezarının da Efes’de bulunması Meryem Ana Kilisesi ve Meryem Ana mezarının gerçekten bulunduğunu destekler nitelikte.Vatikan 1952 senesinde Meryem Ana Kilisesini hac merkezi olarak kabul ve ilan etmiş. Meryem Ana Kilisesinde her yıl Ağustos ayının 15’inde ayin düzenlenmekte. Papa VI. Paulus 26 Temmuz 1967’de, Papa II. İoannes Paulus 30 Kasım 1979’da Papa XVI. Benedictus 29 Kasım 2006’da ve Papa Franciscus 28 Kasım 2014’te Türkiye’ye ziyarete geldiklerinde Meryem Ana Kilisesini ziyaret etmişler. 2015 yılında UNESCO Dünya mirası listesine eklenmiştir.

Meryem Ana Kilisesi Hakkında

Kiliseye doğru giderken hediyelik eşya satan dükkanların önünden geçiliyor. Geniş bir bahçenin ortasında anahtar şeklinde bir vaftiz havuzu bulunmakta. Dünyaya günahkâr olarak geldiklerine inanılan hristiyanlar bebekler bahçede bulunan anahtar şeklindeki bu havuzda vaftiz edilerek cennetin kapılarını aralandığına inanılıyor. Vaftiz havuzunun hemen yanında bronz bir heykel dikkat çekici. Lazarist rahipler tarafından dikilen zeytin ağaçlarıyla birlikte görebileceğiniz bronzdan yapma küçük Meryem heykelini, 1867 yılında İzmirli dini bir cemaat Meryem Ana kilisesine hediye etmiş.Meryem Ana Evinden sonra merdivenlerden aşağı inerek taş bloklardan akan üç çeşmeden içilebilen bir su akıyor. Akan suyun şifalı olduğunu düşünenler bazıları daha sonra kullanmak ya da buraya gelemeyen inanlara götürmek için yanlarındaki şişeleri bu suyla dolduruyorlar.

Meryem Ana Evi

Yapımında taş kullanılan ve haç şeklindeki Meryem Ana Evi’ne girenler bir eşarp takarak Meryem Ana’ya saygılarını sunmaktadırlar. Hac ibadetini yapmak için gelenlerin Meryem Ananın heykelinin bulunduğu evde ve kilisede ağlayarak içtenlikle ibadet ettiklerini görebilirsiniz.Evin duvarında bulunan Meryem Ana’nın yüzünün tasvir edildiği resim Rus kökenli Fransız ressam Ratislas Loukine tarafından Meryem Ana Kilisesi ziyareti sonrası 1978 yılında yapılmıştır.Evden çıkışta sol tarafta, Kuran-ı Kerim‘de Meryem Ana’dan bahsedilen sure ve ayetleri hem Türkçe, hem de Fransızca olarak okuyabilirsiniz. 1985 yılında İzmirValisinin isteği üzerine kiliseyi ziyarete gelenlere Müslümanların Hz. Meryem’i yücelttiği ve O’na ne kadar saygı duyduğunu hatırlatmak ve göstermek için yerleştirilmiştir.

Dilek Duvarı

Meryem Ana Kilisesinde çeşmelerin hemen yanında başlayan, tüm duvar boyunca devam eden kağıt parçaları veya peçeteleri görürseniz şaşırmayın. Buraya gelip dilek dileyenlerin astıkları peçetelere veya kağıtlara yazılan dilekler bir şekilde diğer binlerce dileğin arasında yerini alıyor. Hatta o kadar uzun ki çevresinde bulunan meyve ağaçlar, çiçekler ve evin daha iyi görülebilmesi için mabedin dışında ek ışıklandırmalar eklenmiş. Dilek peçeteleri dışında isteyenler mum yakarak da dilek diliyorlar. Ayrıca bazı ziyaretçilere göre doğurganlığı arttıran ve iyileştirme gücü oluğuna inanılan bir çeşit çeşme ya da kuyu bulunuyor.

Meryem Ana Kilisesi ve Evi Nerededir?

Adres: Atatürk Mevki Küme Evleri, 35922 Selçuk/İzmirKış sezonunda açılış-kapanış saati: 08:00 -17:00 Yaz sezonunda açılış-kapanış saati: 08:00 -18:00Google Harita Konumu için tıklayınZiyaretçi Yorumu:’Selçuk tarafına her gittiğimizde uğramaya çalışıyoruz. Enerjisi çok güzel bir yer. Ancak en son gidişimizde turistik turların saatine denk geldik. İnanılmaz kalabalıktı ve baya bir sıra bekledik. Gitmeden önce saatlerinizi ona göre seçerseniz daha iyi olabilir.’

Meryem Ana Kilisesi ve Evi’ne Nasıl Gidilir?

Efes Antik Kenti / Efes Harabeleri ile Meryem Ana Kilisesi ve Evi arası 9km uzaklıkta. Kuşadası’nı ziyarete gelen turistler Kuşadası çevresinde gezilecek yerler listesinde yer alan Meryem Ana Kilisesi ve Evini ziyaret ederler. Kuşadası ile Meryem Ana Kilisesi arasındaki mesafe de 25km’dir. Eğer uçakla gelecekseniz İzmir Havalimanı ile kilise arası 70km.Özel aracınızla İzmir’den kiliseye gitmek için Aydın tarafından gelmeniz gerekmekte. Selçuk ilçesine geldikten sonra tabelaları takip etmeniz gerekiyor. Eğer İzmir merkezden gelecekseniz Selçuk ilçesinden Meryem Ana Kilisesine hemen hemen aynı sürede bir yolculuk olacaktır.Otobüs ile gelecekseniz Türkiye’nin her şehrinden İzmir’e gelebilir oradan da Selçuk otogarına gidip Meryem Ana Kilisesine araç kiralayarak ya da taksiyle gidebilirsiniz. Eğer tercih ederseniz Efes üst kapısından ormanın içinde 1 saatlik yürüyüş yaparak Meryem Ana Kilisesine ulaşabilirsiniz.Son olarak bir rehber ve tur eşliğinde hem gezip hem de öğrenmek istiyorum diyorsanız İzmir de Alsancak’tan kalkan turlara katılabilirsiniz. Bu turlarda sadece kilise değil Efes Antik Kenti ve Şirince köyüne geziler düzenlenmekte.

https://onedio.com/haber/ruya-sayesinde-bulunan-kutsal-bir-mabed-meryem-ana-kilisesi-ve-evi-hakkinda-bilinen-ve-bilinmeyen-her-sey-1088615