Halatlar antik kent kalıntılarına bağlanıyor

Haber Merkezi

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük beldesinde, Tavşan Adası yakınlarındaki koyda M.Ö 5’inci yüzyıldan kalma Myndos Antik Kenti’nin deniz altındaki kalıntıları, teknelerin serbestçe dolaşması ve demirleyebilmesi nedeniyle tahrip oluyor.

Myndos Antik Kenti’nin yayılım alanı 1’inci derece arkeolojik sit alanı olmasına rağmen su altındaki metrelerce genişlikteki tarihi taşlar üstünde herhangi bir koruma yok.

Bölge sakinleriyle konuşan ve taşlara bağlı teknelerin görüntüsünü paylaşan gazeteci Şebnem Arsu, alanda koruma olmadığı ve teknelere izin verildiği için sahil güvenliğin bir yaptırım uygulamadığın vurguluyor.

Tavşan Adası ve Gümüşlük arasında uzanan antik kentin bir kısmı hala su altında bulunuyor.

Geçen yıl bölgede suların çekilmesiyle ada ve koy arasında uzanan Kral Yolu gözle görünür hale gelmişti. Dört bin yıllık kentin arkeolojik kazı çalışmaları sırasında gerçekleştirilen jeoradar çalışmalarında büyük çaplı bir tiyatro, tapınaklar, şehrin kuzey kapısına ait iki kulenin temelleri, sütunlu yollar, hamam ve Bizans çağına ait kiliselerin kalıntıları tespit edilmişti.

Öte yandan Myndos Antik Kenti’nin tamamı haziranda Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun haziran ayındaki tartışmalı kararıyla sondaj ve yapılaşma tehlikesiyle karşı karşıya.

Arkeologlar ve çevreciler, korunması zorunlu olan arkelojik sit alanında sondaj gibi çalışmalara izin verilen ve derecesi 3’e düşürülerek yapılaşmaya açılmak istendiğini belirtirken, Muğla BB Başkanı Osman Gürün, karara karşı hukuki mücadele başlattıklarını açıklamıştı.

BirGün Gazetesi