Gurbette müzik bir başka

MUBI ve Başka Sinema işbirliği ile vizyona girecek olan “Aşk, Mark ve Ölüm” adlı belgesel Almanya’daki gurbetçilerin müzikle nasıl hayata tutunduğunu anlatıyor.

Yönetmen Cem Kaya’nın bu yıl düzenlenen 72. Berlinale’de, Panorama bölümünde Seyirci Ödülü’ne layık görülen “Aşk, Mark ve Ölüm” filminin Türkiye hakları MUBI’nin oldu.

1960’larda Türkiye’den Almanya’ya yaşanan işçi göçünün daha önce hiç görülmemiş, hiçbir yerde yayınlanmamış arşiv kayıtlarıyla müzikal tarihini çıkaran belgesel, 23 Eylül Cuma gününden itibaren Başka Sinema dağıtımında seyirciyle buluşmaya ve önümüzdeki aylarda MUBI Türkiye koleksiyonunda yerini almaya hazırlanıyor.

Alman televizyon arşivlerinden müzisyen röportajları, haber kesitleri ve fotoğraflar içeren “Aşk, Mark ve Ölüm”, aidiyet ve kimlik konularını sorgularken izleyicilere dönem hakkında farklı bakış açıları sunuyor. 1960’lar Almanyasının eğlence kültürünü ve sosyo-ekonomik iklimini Türkiye’den gelen sanatçılar aracılığıyla eğlenceli bir üslupla anlatan duygu yüklü belgeselde, Köln Bülbülü olarak bilinen Yüksel Özkasap, geçtiğimiz yıllarda yaşamını yitiren Berlinli sanatçı Hatay Engin, 1981’de Almanya’ya siyasi sürgün olarak gelen ve kurduğu ‘Die Kanaken’ adlı grupla Almanca albüm yaparak konserler veren Cem Karaca, Aşık Metin Türköz ve bağlama virtüözü İsmet Topçu gibi birçok sanatçı yer alıyor.

Başından sonuna kadar eğlenceli ritmiyle seyircileri binbir duyguya sürükleyen, dönemin Almanyasında yaşayan Türklerin yaşamları, çektikleri zorlukları ve eğlence alışkanlıklarını anlatan “Aşk, Mark ve Ölüm”, aynı zamanda Türkiye’den göç etmiş Kürt, Ermeni, Yezidi ve Rumların da müzik kültürünü içeren kapsayıcı bir müzik belgeseli olarak izleyicilerle buluşuyor.

Cumhuriyet Gazetesi