ERDEK’TE BU YIL AYİN VAR MI?

İstanbul Fener-Rum Patrikliği tarafından, Erdek Kirazlı Manastırı’nda, bu yılki ayinin düzenlenip düzenlenmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

İstanbul Fener-Rum Patrikliği tarafından, Erdek Kirazlı Manastırı’nda, bu yılki ayinin düzenlenip düzenlenmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Erdek Belediye Başkan Yardımcısı Hulusi Ay, “Bildiğiniz gibi, bu ayinin yerini belediye olarak biz düzenliyoruz. Ancak şu ana kadar bu konuda gelen bir bilgi yok” dedi.

Erdek’e bağlı Ballıpınar Mahallesi sınırları içinde yer alan Kirazlı Manastırı’nda, 2015 yılından bu yana, 23 Ağustos’ta düzenlenen ayinleri, geçen yıl dışında Fener-Rum Patriği Bartholomeos yönetmişti. Geçen yıl ise ayin, Fener Rum Patrik Yardımcısı Maksimus Evgenopulos’un yönetiminde gerçekleşmişti.

Bu ayinler, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Balıkesir Valiliği’nin izinleriyle yapılıyor.

Bu yıl Kirazlı Manastırı’nda ayin yapılması konusunda izin verildiğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

15 Ağustos’ta, Trabzon’un Maçka ilçesinde bulunan Sümela Manastırı’nda, son anda verilen izinle düzenlenen Ortodoks ayinini Fener-Rum Patriği Bartholomeos, 9’uncu kez yönetmişti.

KİRAZLI MANASTIRI (PHANEROMENİ)

Kirazlı Manastırı, Kapıdağ Yarımadası’nın kuzeydoğu sahiline yakın bir yerde, Yukarıyapıcı ile Ballıpınar(Kocaburgaz) kırsal mahalleleri arasında bir yükseklikte, Ballıpınar Mahallesi’nin 6 kilometre batısında yer alır.

Strabon, Kyzikos’un ardındaki Dindymon Dağı’nda, ana tanrıçaya adanmış, Ortodoks geleneğine göre de manastır, eski tapınağın yerinde kurulmuştur. Eskiden yöredeki Rumların dini merkezi olup, Havari Lukas’ın eseri olduğuna ve mucizeler yarattığına inanılan Panagia Faneromeni (Faneromen Meryem’i) ikonasından medet uman binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyordu. Günümüzde bu ünlü ikona, İstanbul’da Fener Rum Patrikliği’nin katedralinde sergileniyor. 1922 yılında terk edilen manastır, bugün ağaçların arasında kayboldu.

1895yılında inşa edilen, 99 odalı, görkemli binasından geriye yüksek duvarlarla, büyük oranda yıkılan bir kilisenin kalıntısına ulaşılmıştır. Kirazlı Manastırı, çevresindeki doğanın güzelliği, hemen yanından geçen suyun ve doğanın güzel sesleriyle birleşince sanki oraya özgü müzik çalıyormuş duygusunu uyandırır. Özellikle sonbahar ve ilkbaharda görülmemiş, rengârenk çiçeklerin süslediği Manastır ve çevresinin ahenkli güzelliği, belki de insanların yüzlerce yıldır orada ibadet etmelerinden kaynaklanan, ziyaret edenlerde huzur ve uhrevi duygular uyandırmasına yol açar.

Kirazlı Manastırı, Bandırma-Erdek asfaltına 17 kilometre uzaklıkta yer alır.

Haber : Serpil Balıkçı

http://yenierdekgazetesi.com/haber/erdekte_bu_yil_ayin_var_mi-52849.html