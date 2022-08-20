Ekvatorlu Maria, Afyon’da Meryem oldu!..

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Arkadaşını ziyaret için Ekvator’dan Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine gelen 31 yaşındaki kadın, okuduğunda huzur bulduğunu söylediği Kur’an-ı Kerim sayesinde Müslüman oldu.

Kur’an okuyunca huzur bulduğunu söyleyen kadın Müslüman oldu

– Ekvator’dan gelen Hristiyan kadın Afyonkarahisar’da Müslümanlığı seçti

Arkadaşını ziyaret için Ekvator’dan Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine gelen 31 yaşındaki kadın, okuduğunda huzur bulduğunu söylediği Kur’an-ı Kerim sayesinde Müslüman oldu.

Emirdağ İlçe Müftülüğüne müracaat ederek Müslüman olmak istediğini beyan eden Lombeida için ihtida merasimi yapıldı. Düzenlenen merasimde Müftülük Şube Müdürü Mehmet Aydınalp, Lombeida’ya şahitler huzurunda, hiçbir baskıya maruz kalmaksızın kendi hür iradesiyle mi İslam dinine girmek istediğini sordu, ‘Evet’ cevabının ardından Aydınalp nezaretinde Kelime-i Şehadet getiren Lombeida Müslüman oldu.

Kur’an okunurken huzur duyduğunu ifade eden Lombedia’ya müftülükçe İspanyolca yazılı Kur’an-ı Kerim meali ile yine İspanyolca İslam dinini anlatan kitaplar hediye edildi. Müslüman olduktan sonra Meryem ismini alan Maria Fernanda Jimenez Lombeida’ya ihtida belgesi takdim edildi.

Öte yandan, Lombedia’nın Müslüman olmadan önce Hristiyan olduğu ve Katolik mezhebi üyesi olduğu öğrenildi.

https://www.afyonhaber.com/ekvatorlu-maria-afyon-da-meryem-oldu/187559/