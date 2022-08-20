Ekonomist Acemoğlu: Türkiye, ‘dibi gördü, daha beterini yapamaz’ dediğimizin beterini yapıyor

Prof. Dr. Daron Acemoğlu: Türkiye dibi gördü bundan beteri olmaz dediğim her seferinde Türkiye bir şekilde beterini yapmayı ve dibin olmadığını göstermeyi sürdürüyor.

Merkez Bankası’nın sürpriz faiz indirimi kararı ekonomistlerden sert eleştiriler aldı. En dikkat çekici tepkilerden biri de dünyanın tanınmış ekonomistlerinden biri olarak gösterilen Prof. Dr. Daron Acemoğlu’ndan geldi. Acemoğlu, “Türkiye, her seferinde bir şekilde daha beterini yapmayı sürdürüyor” dedi.

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MİT) öğretim üyesi Prof. Dr. Daron Acemoğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘düşük faiz’ ısrarı doğrultusunda atılan adımlarla ilgili yorumlarını paylaştı. Altaylı, ünlü ekonomistin Türkiye’yi “şaşkınlıkla izlediğini” dile getirdi.

‘TÜRKİYE BİR ŞEKİLDE BETERİNİ YAPMAYI SÜRDÜRÜYOR’

Türkiye hakkında her seferinde yanıldıklarını söyleyen Acemoğlu, “Her seferinde yanılıyoruz. Tamam artık Türkiye dibi gördü bundan beteri olmaz dediğim her seferinde Türkiye bir şekilde beterini yapmayı ve dibin olmadığını göstermeyi sürdürüyor” ifadesini kullandı.

‘DÜNYA NELERİ KONUŞUYOR, BİZ NELERİ KONUŞUYORUZ’

Acemoğlu, “Türkiye bu noktadan çıkabilir mi?” şeklindeki soruya, “Çıkar çıkmasına da, her seferinde çıkma süresi uzuyor. Yeni bir iktidar doğru politikalarla buradan çıkartır ülkeyi. Ama zaman kaybediliyor. Ve Dünyada artık ülkelerin bu kadar zaman kaybetme lüksü yok. Dünya neleri konuşuyor, biz Türkiye ile ilgili neleri konuşuyoruz. Buna üzülüyorum” yanıtını verdi.

‘FAİZ İNDİRİMİNE ‘ŞAŞIRDIM’ DEMEK İSTERDİM’

Bu sırada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimi kararının önüne düştüğünü, Acemoğlu’na da “Ne dersin?” diye sorduğunu belirten Altaylı, aldığı yanıtı şöyle paylaştı: “Şaşırdım demek isterdim.”

Artı Gerçek