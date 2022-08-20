Ara Koçunyan ve Murat Ferman, dış politika ile ekonomideki son durumu Hafta Sonu’nda değerlendirdi – Hafta Sonu – CNNTürk TV

Dış politika ve ekonomideki son durum Hakan Çelik’le Hafta Sonu’nda masaya yatırıldı. Ukrayna-Rusya krizi, kış yaklaşırken enerji maliyetlerini ne yönde etkileyecek? Gıda, otomotiv ve konut sektöründe neler bekleniyor? İstihdam artırıcı hangi önlemler alınıyor? Erdoğan’ın Kiev ve Moskova arasında sürdürdüğü barış diplomasisinin etkileri ne olacak? Ermenistan ve İsrail ile Türkiye’nin dış politikadaki normalleşme adımları hangi sonuçları verecek? Jamanak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ara Koçunyan ve Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman, Hafta Sonu’nda değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 20.08.2022 Yayın Saati: 10:00

https://www.cnnturk.com/tv-cnn-turk/programlar/hafta-sonu/ara-kocunyan-ve-murat-ferman-dis-politika-ile-ekonomideki-son-durumu-hafta-sonunda-degerlendirdi