Moskova’da havalimanında 225 kilogram kaçak altın ele geçirildi

Şüpheliler bindikleri uçaklarda gözaltına alındı

Rusya’nın başkenti Moskova’da havaalanında valizlerin iki grup arasında değiş tokuş edildiğini gören gümrük memurları, 225 kilogram ağırlığındaki altınların kaçak yollarla Dubai’ye kaçırılmaya çalışıldığını tespit etti.

Erivan’a uçak bileti alan ve bavullarında külçe altın bulunan 3 Ermenistan ve 3 Rusya vatandaşı, Ermenistan’ın Avrasya Ekonomi Birliği’ne üye olmasını fırsat bilerek gümrük kontrolünden geçmedi ve altınlarla içeri girdi. Bu sırada Dubai’ye uçak bileti alan 3 Rus ise kontrol noktasından boş bavullarla geçip diğer grupla buluştu. Güvenlik kameralarını izleyen gümrük memurları, Ermenistan uyruklu şahısların valizleri güçlükle taşımasından şüphelendi. Üçlüyü takibe alan gümrük memurları, Rus vatandaşlarla valizlerin değiş tokuş edildiğini gördü. Daha sonra uçaklara binen şahıslar, gümrük görevlileri tarafından gözaltına alındı.

Valizlerden 225 kilogram çalıntı altın çıktı

Rusya Federal Gümrük Servisi’nin (FTS) yaptığı açıklamada, valizlerde yaklaşık 12.7 milyon dolar değerinde 225 kilogram çalıntı altın bulunduğu ifade edildi. Moskova Mahkemesi, 3 Ermenistan vatandaşının 11 Eylül’e kadar tutuklu kalmasına hükmederken, Rus vatandaşlar ise Moskova’dan ayrılmayacaklarına dair ifadelerini imzaladıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.(İHA)

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