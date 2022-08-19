Marsilya’dan Erivan’a yürüyüş

Fransa, İtalya, Yunanistan ve Ermenistan’da konserler

İtalya’daki Ermenistan Büyükelçiliği ile işbirliği içinde, Ağustos ayının başında, “Yol, Bir Anma Yolu” programı çerçevesinde bir dizi İtalyan şehrinde (Venedik, Milano, Roma) “Yol” üçlüsü tarafından, Ermeni Soykırımı kurbanlarına ithafen bir dizi konser verildi.

Bu program, Marsilya Fransız-Ermeni Gençlik Derneği, JAF ve “Run for Memory” CPLM organizasyonu tarafından düzenlenen bir kültür ve spor etkinliğidir.

Projenin amacı, Marsilya’dan Erivan’a yürüyerek 2.500 km boyunca Fransa, İtalya, Yunanistan ve Ermenistan’ı geçmektir. Yürüyüş ve bu güzergâhtaki tüm konserler Ermeni Soykırımı şehitlerinin anısına ithaf edilmiştir.

Konserlerin sonuncusu Roma’da, 14 Ağustos’ta Roma’daki Saint Nicholas Ermeni Kilisesi’nde gerçekleşti.

Büyükelçilik personeli de konserde hazır bulundu.

Ermenistan Büyükelçisi Tsovinar Hambardzumyan, yaptığı konuşmada bu girişimi memnuniyetle karşıladı, soykırımla sanat yoluyla mücadele etmenin ve gelecekteki soykırımları önlemenin önemini vurguladı.

Ermenistan Kamu Radyosu