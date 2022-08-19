Mahmud Abbas’a Berlin’de ‘Holokost’ Soruşturması

BERLİN — Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Berlin’deki görüşmelerinin ardından düzenlenen basın toplantısında Filistin’de sivillerin İsrail askerleri tarafından öldürülmesini Nazi döneminde uygulanan Yahudi Soykırımı ile kıyaslamasına tepkiler sürüyor.

Alman ve İsrailli siyasetçilerin konuyla ilgili açıklamaları devam ederken, konunun yargıya taşınacağı ve Berlin Eyalet Kriminal Dairesi’nin Abbas hakkında soruşturma sürecini başlattığı öğrenildi. Daire soruşturmaya gerekçe olarak Abbas’ın “Alman Ceza Kanunu’nun 130’uncu maddesi uyarınca halkı kin ve düşmanlığa tahrik yaptığını” açıklarken, Alman Dışişleri Bakanlığı Abbas’ın “resmi bir ziyaret” nedeniyle Almanya’da bulunduğunu, bu yüzden “dokunulmazlığa sahip olduğunu” kaydetti.

Geçerli yasalara göre Nazi döneminde 6 milyondan fazla Yahudi’nin yaşamını yitirdiği Holokost’un küçümsenmesinin ve inkar edilmesinin Almanya’da suç olduğunu anımsatan çok sayıda hukukçu, Abbas’ın “resmi bir ziyaret” için Berlin’e gelmesine rağmen, Filistin’in Almanya tarafından devlet olarak resmen tanınmaması nedeniyle Abbas hakkında soruşturma açılabileceğini öne sürdü.

Olaf Scholz’la bir araya geldikten sonra ortak basın toplantısına katılan Abbas’a, toplantının sonuna doğru bir gazeteci tarafından 1972 Münih Olimpiyatları’nda İsrailli sporcuları hedef alan terör saldırısının 50’nci yıldönümünde İsrail ve Almanya’dan özür dileyip dilemeyeceği sorulmuştu. Abbas bunun üzerine, “1947 yılından günümüze kadar İsrail, Filistin’in 50 bölgesinde 50 katliam, 50 Holokost yaptı” yanıtını vermiş, bu gibi toplantılarda “geçmişi eşelemeye” gerek olmadığını öne sürmüş ve “Barışta uzlaşalım, güvenlikte uzlaşalım. Aramızda güven inşa edelim. Bu, başka şeyleri konuşmaktan daha akılcı bir yol olur” demişti. Abbas’ın, İsrail askerleri ile Filistinliler arasındaki olaylarda Filistinliler’in öldürülmesini 6 milyondan fazla Yahudi’nin katledildiği soykırım ile kıyaslaması basın toplantısında soğuk rüzgarlar esmesine neden olurken, Scholz’un açıklamalara toplantı bitmeden sessiz kalması, Alman kamuoyunda ve basınında tepkilere neden oldu.

Scholz, toplantı sonrasında Twitter’de yaptığı açıklamada, “Abbas’ın Holokost ifadesini kullanması uygunsuz ve kabul edilemez. Bu sözlerden büyük rahatsızlık duydum. Biz Almanlar için Holokost’un küçümsenmesi kabul edilemez. Holokost’da yaşananların başka olaylarla karşılaştırılmasını en sert şekilde eleştiriyorum” ifadelerini kullandı.

Daha sonra bir gazeteye açıklama yapan Scholz, “Özellikle biz Almanlar için Holokost’un kıyaslanması kabul edilmezdir. Abbas’ın iddiaları her türlü temel dayanaktan uzaktır ve Yahudi düşmanlığıdır” dedi. Scholz, dün İsrail Başbakanı Yair Lapid ile telefon görüşmesi yaptı. Başbakan’ın, Abbas’ın söylemini kınadığını bu görüşmede özellikle vurguladığı belirtildi. Yair Lapid, görüşmeden sonra paylaştığı Twitter mesajında, Scholz’a teşekkür etti.

Almanya Cumhurbaşkanı tepkileri yatıştırmak için İsrail’e gidiyor

Bu arada Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier‘in, oluşan tepkileri dindirmek ve 1972 Münih Olimpiyatları’nda öldürülen İsrailli sporcuların ailelerini Almanya’daki anma törenlerine katılmaya ikna etmek amacıyla İsrail’e gideceği bildirildi. 11 İsrailli sporcunun aileleri, 5 Eylül’de Münih’te düzenlenecek anma törenini boykot etme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Ölen sporcuların aileleri, karara gerekçe olarak, Almanya’nın kendilerine verdiği tazminatın “utanç verici” olmasını göstermişti. Alman hükümeti, saldırının hemen ardından ölenlerin yakınlarına dönemin Almanya para birimi olan mark üzerinden 4,19 milyon (yaklaşık 2 milyon Euro), ardından 2002 yılında 3 milyon Euro daha ödeme yapmıştı. Almanya’yı Olimpiyat Köyü’nün güvenliğini sağlayamamakla, İsrail’in yardımını reddetmekle ve kurtarma operasyonunu başarısız sonuçlandırmakla suçlayan ölenlerin yakınları, yıllardır ilave tazminat talep ediyor.

Cem Dalaman

VOA