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ENGİN ARDIÇ

Medeni memleketlerin medeni gazetelerinde servis şefi olur, sayfa editörü olur, yazı işleri müdürü olur, genel yayın yönetmeni olur… Birkaç da düzeltmen tabii…

Bu süzgeçler sisteminde birinin yanlışını öteki düzeltir.

Medeni memleketlerde gazete yediği herzenin üstünü örtmeye, halının altına süpürmeye, unutturmaya çalışmaz.

Hata yapınca düzeltir. Özür diler.

Ama bu gazetelerde olur, “mürekkep bulamaçlarında” değil.

Ona bakarsanız, medeni memleketlerde “Roma’daki Pompei” diye yanlış da yapılmaz.

Kapatın gidin o dükkânı.

Bu iş Kılıçdaroğlu reklamı yapmaya benzemiyor.

Ya da tam tersine, çok yakışıyor.

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BİR ERMENİ KAYMAKAM



Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir Ermeni vatandaş kaymakam oldu.

Hayrettir, faşistler kıyameti koparmadılar. Adam olma yolundalar galiba.

Çocuk 27 yaşında, adı Berk Acar.

Bir Türk ve Müslüman ismiyle olabilmiş, “asıl adı” nedir acaba? Berç Acaryan falan mıdır?

Cumhuriyet tarihinde dedim, çünkü Osmanlı tarihinde Ermeni bakanlarımız bile vardı.

Kaymakam, Işık Lisesi ve Bilgi Üniversitesi mezunu.

Aaa, bizden pek bir farkı da yok yani.

O da insan, o da vatandaş. O da okumuş.

Demek ki olabiliyormuş…

Öyleyse, doksan dokuz yıldır ne beklediniz?

Niçin bu insanlara “ikinci sınıf muamelesi” yaptınız? Niçin ayırdınız, niçin ötekileştirdiniz, niçin ezdiniz?

Bakınız Fedon gençliğinde hep “deniz subayı” olmak istermiş, şarkıcı olmuş.

Niçin bu insanlara başka yaşama alanı bırakmadınız?

Böyle yaptınız da Kürt ayaklanmasını mı önleyebildiniz?

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Bakalım günün birinde bir Hıristiyan general, bir vali ya da bir Musevi ticaret bakanı görebilir miyiz?

Korkmayın, Türkiye Cumhuriyeti’nin süsü bozulmaz.

Tam tersine, cumhuriyet cumhuriyete benzer.

Hani demokrasi falan diyorsunuz ya…

Önce ezdiğiniz insanlarla helalleşin.

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BENİ DE YAZ KOÇUM



“Bugün CHP aleyhine konuşanları özellikle not ediyorum.”

Engin Özkoç,

CHP Grup Başkanvekili

https://www.sabah.com.tr/yazarlar/ardic/2022/08/19/ayiptir