‘Altınpost ve altın rota’

Yalçın Bayer

İpek Yolu sayılan Yunanistan, Türkiye ve Gürcistan ticaret rotası canlanıyor

KARADENİZ’de bir dernek var; Karadeniz Ekolojik Kalkınma Derneği, çalışma modeli olarak tüm illerin kooperatif bilinciyle hep ileri gitmesini (GO) kurgulamışlar bu nedenle kısa adları ‘GOperatif’.

Dernek başkanı Hakan Adanır yaklaşık 20 yıldır Karadeniz’in denizdeki İpek Yolu sayılabilecek ticaret rotası ‘Altınpost Rotası’nı canlandırmak için çalışıyor. Milattan önce 550-2500 yılları arasında, kaynaklara göre değişen tarihlerde ‘Argonaut’ adı verilen gemiciler (Argonotlar), Argos adlı gemi ile Yunanistan’dan yola çıkıp Türkiye kıyılarını takip ederek Gürcistan’a seferler düzenlerler. Bu seferlerde kimine göre Herkül’ün (Herakles) de aralarında bulunduğu cesur gemiciler, Kaptan Yason (İason) liderliğinde bu yolculuğa çıkarlar. Hatta Ordu’nun meşhur Yason Burnu, adını kaptan İason’dan almıştır. Perşembe ilçesindeki bu turistik destinasyonda Yason (İason) adına bir de kilise bulunmaktadır. Kimilerine göre ise bu seferler gerçek ticaret seferleridir. Yunan mitolojisine konu olacak kadar da önemli seferlerdir. Yani bir hikâye değil, ortada bir gerçek vardır.

Hakan Adanır da bu hikâyenin peşinde yıllarını harcamış bir kalkınma gönüllüsü. Denizdeki bu ticaret rotasını canlandırmak için çalışıyor. Giresun Adası’nı Altın Post hikâyesi ile turizme kazandırmayı başarmış, projesinde Karadeniz’in yerli halkı ‘Saka Türkleri’ni başarıyla işlemiş. Şimdi Yason Burnu ve tüm rota için çalışmaya devam ediyor. Avrupalıların altın toplamayı ve işlemeyi bilmedikleri zamanlarda, derelerde koyun postu ile altın yakalayan Kafkas halkından bu postları satın almaya gelen Avrupalıların, bu bölgedeki üç ülkeyi içine alan ilk rotanın temellerini attığına inanıyor. Bu nedenle GOperatif Derneği ‘3 ülke, 1 hikâye’ sloganıyla birçok çalışma yapmış. Daha sonra Türkiye’nin önemli deniz derneklerinden DADD Derneği ile tanışmışlar. Onlara rotanın bölgenin kalkınması için önemini anlatmışlar ve DADD Başkanı Zafer Türkmen’in de bu heyecanı sahiplenmesi ile “Karadeniz Yat Rallisi” başlamış. Her sene Yunanistan-Türkiye-Gürcistan arasında yapılan ve DADD tarafından organize edilen bu ralliye yerli ve yabancı 25 yelkenli tekne katılıyor. Kimi zaman bu bir Yunan mitolojisi öyküsü diyerek eleştiriler yapanlar olsa Gürcistan müzelerinde ve Karadeniz kıyılarında yer alan bazı eserler bu seferlerin gerçek bir ticaret rotası olduğunu doğruluyor. Rotayı gezen ünlü gezgin Tim Severin ve Türk arkeolog Ali Uygun da kitaplarında bu ticaret rotasına vurgu yapıyorlar.

Karadeniz’in deniz turizmini canlandırmak için düzenlenen bu ralli, uğradığı her kasabaya heyecan veriyor.

Karadeniz bu rota ile önemli bir fırsat yakalamış, umarım hayalleri batırmadan yüzdürmeye devam ederler ve daha fazla destek bulurlar.

GÜNÜN SÖZÜ

“Hayallerinizden vazgeçmeyin. Hayallerinizi kaybettiğinizde, hayatta kalsanız bile yaşamınız sona ermiş olur.”

MARK TWAİN AYÇİÇEĞİ ÜRETİCİSİ HÂLÂ FİYAT BEKLİYOR

TEKİRDAĞ Milletvekili Dr. Candan Yüceer, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’de hasadı başlamasına karşın ön alım fiyatları açıklanmadığı için mağdur olan ayçiçeği üreticilerine sahip çıkılmasını istedi. Dr. Yüceer, “Ayçiçeği üreticisi, döviz, enflasyon, gübre ve mazot fiyatlarının altında eziliyor. Ayçiçeği fiyatı derhal 16 lira olarak açıklanmalıdır” dedi.

(Önemli bir not: Adana bölgesinde ayçiçeği hasatı bitti, hâlâ fiyat bilinmiyor. Edirne Zahire Borsası’nda dün ayçiçeği 12-14 TL arasında fiyat gördü. Ayrıca, Trakya’daki milletvekilleri, Edirne dışındaki zahire borsalarının neden kapalı olduğunu sorgulamalıdırlar. Yerel un ve ayçiçeği fabrikaları nereden kapandı, bunda yabancı güçlerin etkisi var mıdır? Y.B.)

‘İSTİKLAL YOLU’NU UNUTMAYIN

BAZI yollar, bazı menziller vardır. Durmadan, görmeden, düşünmeden asla geçilmez! İnebolu-Seydiler-Kastamonu-Ilgaz üzerinden, Ankara’ya uzanan ‘İstiklal Yolu’ gibi. Yolun Seydiler çıkışında kenara çekilip inersiniz aracınızda… ‘Şehit Şerife Gelin’ anıtına dokunmak, mezarındaki otları ayıklamak, dua okumak için.

Şehit, 100 yıl önce kundaktaki bebesiyle birlikte mermi taşırken, kağnısının başında donduğu karlı bir kış gecesine götürür sizi.

Ağustos sıcağında iliklerinize kadar ürperir, bir an donacakmış gibi hissedersiniz kendinizi!

Hüseyin ÖZBEK

KÖRFEZ’İN TEK MÜZESİ

AYVALIK Anadolu Uygarlıkları Müzesi, Kırlangıç Yaşam Merkezi’ndeki binada sanatseverlerle buluştu. Necdet Bezmen küratörlüğünde Ayşe Mina Esen’in koleksiyonundan seçilen 619 tarihi eser Ayvalık’ta ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kente yeni bir müze kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Ayvalık Anadolu Uygarlıkları Müzesi pazartesi hariç her gün 10.00-17.00 saatleri arasında sanatseverler tarafından gezilebilecek. Edremit Körfezi’nin tek müzesi olan müze büyük ilgi gördü.

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ÇEŞME’YE ÇEVRE ELEŞTİRİMİZ VAR

ÇEVRE Bakanlığı, ‘Sıfır Atık Hareketi’yle yüzde 13 olan geri kazanım oranımızı yüzde 28’ler seviyesine çıkardık. Rekorlar kırıyoruz’ diye açıklama yapmış. Bir aydır Çeşme’deyiz; ne bir plajda ne de bir restoran veya kafeteryada ambalaj atıklarının ayrıştırıldığını ve ayrı toplandığını gördüm. İnsanlar bunları ayrıştırmak istese bile buna uygun farklı toplama kutuları yok. Çöpler, karton, plastik ve cam ambalaj atıkları ile dolu. Özellikle turizm sezonunda cam ve plastik ambalaj tüketimi çok yükseliyor ve bunların büyük bir kısmı çöpe atılıyor. Halk plajlarının olduğu yerler ile restoranların ve kafeteryaların yoğun olduğu bölgelerde bu atıklar kaynağında ayrıştırılmalı ve ekonomimize kazandırılmalıdır. İnsanların ve bu işletmelerin olduğu yerlerden oldukça uzak birkaç göstermelik atık ayrıştırma konteyneri koyarak ve onları haftada bir toplayarak çevrecilik yapmaya kalkan belediyeleri bakanlık denetlemedikçe, ekonomimize kazandırılabilecek binlerce ton hammaddemizi toprağa gömmeye devam ederiz.

Hürriyet Gazetesi