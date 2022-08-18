Vizyonda bu hafta; 7 film gösterime girecek

Bu hafta 7 film, sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. 19 Ağustos Cuma günü vizyona girecek filmler listelendi. İşte o yeni filmler:

Ooops! Sevimli Tayfa Ooops! (The Adventure Continues): Film, büyük bir selden kurtulmak için bir gemide yaşamaya başlayan hayvanların arasında maceraperest Finny ve Leah’ın gemiden düşüp kendilerini bir adada bulmalarıyla gelişenleri konu ediniyor.

Koma (The Coma): Film, semtinde basketbol oynayabileceği bir yer olmaması üzerine bu duruma bir çözüm bulmak için harekete geçen Ahmet’in hikâyesini anlatıyor.

Kitap 1820: Film, kendisine dokunana cinlerin lanetini beraberinde getiren bir kitabın etrafında gelişenleri konu ediniyor.

Hayır (Nope): Jordan Peele’ın yönettiği Nope, California’nın iç kesimlerindeki tenha bir kanyonda yapılan esrarengiz ve ürpertici bir keşfi anlatıyor.

Pota: Film, semtinde basketbol oynayabileceği bir yer olmaması üzerine bu duruma bir çözüm bulmak için harekete geçen Ahmet’in hikâyesini anlatıyor.

El – Hemraz “Cinlerin Büyüsü”: Film, bir belgesel çekimi içine ski bir Rum köyüne giden beş arkadaşın başından geçenleri konu ediniyor.

İnn-i Cin Mişna: Film, cinlerle geçmişi olan Münire’nin, tekrar cinlerle irtibata geçmesiyle yer aldığı tiyatro ekibini de kapsayan olaylar silsilesini konu ediniyor. | Kaynak: Box Office

T24