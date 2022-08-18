Vakıflar seçim tarihleri için çalışma yaptı￼

Miran Manukyan

Ermeni Vakıflar Birliği dün (17 Ağustos Çarşamba) bir toplantı yaptı. Toplantıda İstanbul’daki vakıfların seçim yapmaları için öngörülen tarihler belirlendi. Tarihler, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapıldıktan ve onay geldikten sonra kesinleşecek.

Azınlık Vakıfları Seçim Yönetmeliği’nin yayınlanmasının ardından Ermeni vakıfları çalışmalarını sürdürüyor. 17 Ağustos’taki ERVAB toplantısında seçimler için öngörülen tarihler belirlendi. Buna göre,

13 Kasım’da 3. Bölge (Bakırköy ve Yeşilköy), 16 Ekim’de Gümüşyan Vakfı ve Ortaköy Vakfı, 20 Kasım’da 2. Bölge’nin ilk kısmı (Haliç’in kuzeyi), 27 Kasım’da 2.Bölge’nin ikinci kısmı (Haliç’in eski İstanbul yakası), 4 Aralık’ta da 1. Bölge (İstanbul Anadolu Yakası) için seçim yapılması öngörüldü.

Bu tarihler vakıflar VGM’ye resmi olarak başvurduktan ve VGM onay verdikten sonra kesinleşecek.

Rumelihisarı, Beyoğlu ve Büyükdere vakıfları için tarih öngörülmedi.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/27398/vakiflar-secim-tarihleri-icin-calisma-yapti