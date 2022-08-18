Soylu’dan Suriyeliler hakkında açıklama: Elbette dönecekler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu insanlar kendi ülkelerine dönmeyecekler mi? Elbette dönecekler. Elbette ki dönecekler fakat şu anda nereye dönebilirler? PYD’nin etkin olduğu bölgelere mi dönebilirler? Şu anda rejimin sürekli bombaladığı yerlere mi dönebilirler? Türkiye uzun zamandır bu süreci de bir politikayla yönetiyor” dedi.

Soylu, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı.

“Bu ülkede herkes ben Kürdüm diyebiliyor mu? Kimsenin böyle bir endişesi söz konusu mu?” sorularını yönelten Soylu, “Bugün insanlar kendilerini ifade etmekte ötekileştiriliyor, ayrıştırılıyor mu, hayır” ifadesini kullandı.

Soylu devlet kurumlarında görev alanlara ilişkin şöyle konuştu:

Bizim Kürt olan valimiz var, Kürt olan emniyet müdürümüz var. Alevi kaymakamımız var. Babası dede olan emniyet müdürümüz var. Ermeni kaymakamımız var. Caferi valimiz var. Özbek Türkü valimiz var. Hatta son zamanlara kadar Alevi valimiz vardı. Biz pozitif ayrımcılık da yapıyoruz. Kendisini Alevi olarak tanıtan kaymakam adaylarını almak istiyoruz.

“Elbette dönecekler”

Suriyeli sığınmacılar hakkında, “2011’de başladığı zaman biz bu sürecin bu kadar uzun süreceğini tahmin etmedik” değerlendirmesinde bulunan Soylu şöyle devam etti:

Biz insaniliğimizden, biz komşuluğumuzdan, biz, o insanların karşı karşıya kaldığı zulümden, süreçlerden ayrı bir düşünce içinde olamayız. Bu insanlar kendi ülkelerine dönmeyecekler mi? Elbette dönecekler. Elbette ki dönecekler fakat şu anda nereye dönebilirler? PYD’nin etkin olduğu bölgelere mi dönebilirler? Şu anda rejimin sürekli bombaladığı yerlere mi dönebilirler? Türkiye uzun zamandır bu süreci de bir politikayla yönetiyor.

Independent Turkce