Paylan: ‘Milyonlarca Ortodoksun Patrik Bartholomeos’u Ekümenik saymasına Fatih Kaymakamlığı mı engel olacak?’

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Fatih Kaymakamlığı’nın İstanbul Rum Patrikliği’nin ‘ekümeniklik’ sıfatını kullanmasına ilişkin, “Patrikhanenin ekümenik olduğu iddiasının, yasal bir dayanağı bulunmadığını” ve kurumun “kaymakamlığa bağlı dini bir kuruluş” olduğunu ilan etmesini Meclis gündemine taşıdı. Paylan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Yüz milyonlarca Ortodoksun Patrik Bartholomeos’u Ekümenik saymasına Fatih Kaymakamlığı mı engel olacak?” diye sordu.

Fatih Kaymakamlığı, 15 Ağustos 2022 tarihinde İstanbul Rum Patrikliği’nin ‘ekümeniklik’ sıfatını kullanması hakkında yazılı bir açıklama ile “Patrikhanenin ekümenik olduğu iddiasının, yasal bir dayanağı bulunmadığını” ve kurumun “kaymakamlığa bağlı dini bir kuruluş” olduğunu ilan etmişti.

İstanbul Ortodoks Patrikliği’nin onursal biçimde kullandığı ‘ekümeniklik’ sıfatı, 2010 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul görmüş, 2020 tarihinde ise Cumhurbaşkanlığı tarafından Ortodoks Patriğine “Sayın Ekümenik Patrik I. Bartholomeos” hitabı ile T.C. Cumhurbaşkanlığı antetli resmi kâğıt üzerinde davet gönderilmişti.

Konuyu Meclis gündemine taşıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

“VI. yüzyıldan bu yana İstanbul Ortodoks Patrikliği’nin kullandığı, ‘onursal bir sıfat’ olan ‘Ekümeniklik’ Osmanlı İmparatorluğu zamanında da kabul görmüş ve hatta desteklenmiştir. Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti döneminde İstanbul Ortodoks Patrikliği’nin onursal biçimde kullandığı ‘ekümeniklik’ sıfatı, 2010 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul görmüştür. Nitekim, o tarihte Yunanistan temasları sırasında kendisine sorulan ‘Fener Rum Patriği’nin ‘Ekümenik’ olarak nitelenmesi sizi rahatsız ediyor mu?’ sorusuna ‘Rahatsız etmez’ cevabını vermiştir. Dahası 26 Kasım 2020 tarihinde, Cumhurbaşkanlığı tarafından Ortodoks Patriğine ‘Sayın Ekümenik Patrik I. Bartholomeos’ hitabı ile T.C. Cumhurbaşkanlığı antetli resmi kâğıt üzerinde davet gönderilmiştir” diyen Paylan, İstanbul Rum Patriği’ne Trabzon’da hediye edilen “Ekümenik Patrik Bartholomeos” yazılı formaya da dikkat çekti. Paylan, “Fatih Kaymakamlığı’nın; Osmanlı’dan Cumhuriyet’e ‘ekümeniklik’ sıfatını taşıyan İstanbul Ortodoks Patrikliği’nin ‘ekümenik olmadığı, kaymakamlığa bağlı dini bir kuruluş’ olduğunu açıklama ihtiyacı duymasına sebep olmaktadır” dedi.

Paylan bu bağlamda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan şu sorulara yanıt istedi:

“ Din işlerine neden devleti karıştırıyorsunuz?

Lozan Anlaşması ile koruma altına alınan azınlık kurumlarının statüsüne ilişkin açıklama yapmak Fatih Kaymakamının işi midir?

Cumhurbaşkanlığı, Patrik Bartholomeos’u ‘Ekümenik’ sayarken Fatih Kaymakamlığı’na ne oluyor?

Yüz milyonlarca Ortodoksun Patrik Bartholomeos’u Ekümenik saymasına Fatih Kaymakamlığı mı engel olacak?

Fatih Kaymakamı’na ekümenikliğin evrenselliği ifade eden, ruhani bir sıfat olduğunu anlatacak mısınız?”

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