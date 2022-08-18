Patrikhane, Atatürk’lü formayı kabul etmedi

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Arkasında “ekümenik” yazan Trabzonspor formasını kabul eden Bartholomeos, Traktör Kulübü’nün kargo yaptığı Atatürklü formayı almadı

CiddiGazete- Ayin için Trabzon’a gelen Fener Rum Patriği Bartholomeos’a “ekümenik” yazılı Trabzonspor formasının hediye edilmesi gündemdeki yerini koruyor. Lozan’a aykırı bir şekilde kullanılan “ekümenik” tartışmasına İran’daki Türklerin simgesi Traktör Sazi Futbol Kulübü de dahil oldu.

Traktör Sazi taraftar grubu Kızılkurtlar tarafından Fener Rum Patrikhanesi’ne “Kuva-yi Milliye” ismiyle gönderilen Mustafa Kemal Atatürk formasının kabul edilmediği ortaya çıktı.

ATATÜRK’LÜ FORMAYI KABUL ETMEDİLER

Duruma tepki gösteren kulübün taraftar grubunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Başpapaz Bartholomeos ve avanesi, kendilerine ders olsun diye gönderdiğimiz asil formayı kabul etmemişler. Kargonun üzerine ‘Kuvai Milliye’ yazmıştık. Bir kez daha şahit olduk ki bu şanlı formayı Mustafa Kemal Atatürk düşmanları giyemez” ifadelerini kullandı.

TRABZON’DA NE OLDU?

Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi’ndeki Sümela Manastırı’nda 15 Ağustos’ta yapılacak ayini yönetmek üzere kente gelen Fener Rum Patriği Bartholomeos’a Lozan’a aykırı olmasına rağmen “ekümenik” ünvanını taşıyan forma hediye edildi.

İş insanı Efkan Başkan tarafından takdim edilen Trabzonspor atkısını da boynuna takan Bartholomeos, bir gazetecinin “Bu sene kim şampiyon olacak?” sorusuna Trabzonspor atkısını göstererek “Kim olacak belli, yüzde 100” cevabını verdi.

https://www.ciddigazete.com/patrikhane-ataturklu-formayi-kabul-etmedi