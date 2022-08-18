Midyat Süryanileri köylerine dönüyor

Mardin (Rûdaw) – Mardin’in Midyat ilçesinden 30-40 yıl önce göç eden Süryani vatandaşlar Avrupa ülkelerinden tekrar memleketlerine dönüp kendileri için ev ve villa yapıyor. Midyat’a özgü taşların kullanıldığı evler, köylere yeni bir ruh katıyor.

Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Arkeh köyünde 40 sene sonra kilise çanları düzenli olarak çalıyor.

Köy, geri dönüşler sonrası yeniden yapılan ve yerleşimin arttığı köylerden biri.

Süryaniler, geri dönerek köyde yeni evler inşa ediyor.

Rûdaw’a konuşan Süryani Arkeh Köyü Derneği Danışmanı Melki Turgay, şunları söyledi:

“Avrupa’da emekli olanlar, hayatlarının son yıllarını geçirmek için köye geliyorlar. Civardaki köylere de geri dönüşler başladı ve yeni ev yapıyorlar.

Köylüler köyümüzü görünce şaşırıyorlar. Nasıl bu kadar güzel yaptınız diyorlar. Eski köyümüz olduğuna inanmıyorlar.”

Son yıllarda Midyat’ta 10’dan fazla köyde Avrupa’dan geri dönüşlerin olmasıyla yerleşim yeniden başladı. Yaz aylarında bu köylerin nüfusu binleri bulabiliyor.

Süryani vatandaş Azize Betada Bemay, “2019’da geldim, 3 sene oldu buradayım. Memleketi seviyorum, o yüzden geldim” dedi.

Lehdo Gergin de geri dönüşlerin kendisini sevindirdiğini belirterek “Çok memnunum. Hepsi dönsün. Herkes dönsün. Ne kadar çok dönerlerse o kadar iyi” dedi.

Lema Aydın ise “Eskiden kimse yoktu, sonra döndüler. Avrupa’dan geldiler. Giesen, Almanya, İsviçre, Hollanda’dan. Ev yaptılar. Gençler de gidip geliyor. Daha iyi oldu” ifadelerini kullandı.

https://www.rudaw.net/turkish/kurdistan/170820228