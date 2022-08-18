‘Küvet Katliamı’nın müzesi restore edildi

1963’teki Rum saldırılarında katledilen Binbaşı Nihat İlhan’ın eşi ve 3 çocuğunun ‘Barbarlık Müzesi’ adıyla ziyarete açılan evinin TİKA tarafından yapılan restorasyonu sona erdi.

Lefkoşa’daki Barbarlık Müzesi’ndeki restorasyonda, Tabip Binbaşı Nihat İlhan’ın şehit edilen eşi Mürüvvet, oğulları Kutsi, Murat ve Hakan’ın saklanmaya çalıştığı banyo ve küvet, aslına uygun olarak korundu. Katliam dijital anlatımlarla canlandırıldı, binanın çevre düzenlemesi yapıldı. Açılışa Tümgeneral rütbesiyle emekli olduktan sonra 2016’da vefat eden Nihat İlhan’ın ikinci evliliğinden oğlu Mustafa Necmi İlhan ve ailesi de katıldı.

‘UNUTTURMAYACAĞIZ’

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tören konuşmasında, “59 yıl geçse de bu katliamın acısını hissediyoruz. Rum çetelerinin, bir sağlık görevlisi olarak tek derdi yaşatmak olan Binbaşı İlhan’ın eşini ve çocuklarını katletmesini unutturmayacağız” dedi.

‘YARGILANAN OLMADI’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise 9 Ağustos’ta ilk seferine çıkan Abdülhamid Han sondaj gemisine eşlik eden üç destek gemisine Binbaşı Nihat İlhan’ın şehit edilen 3 çocuğunun adının verildiğini hatırlatarak “Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere bu davranıştan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz İlhan ailesini katledenleri biliyoruz. Katliamı dönemin Rum Cumhurbaşkanı Tasos Papadopulos’a bağlı çeteler yaptı. Ama bugüne kadar yargılanan olmadı” dedi.

Rumların21 Aralık 1963’te, Kıbrıs Türklerine karşı başlattıkları saldırılara ‘Kanlı Noel’ adı veriliyor. EOKA terör örgütü üyeleri, 24 Aralık gecesi Lefkoşa’da Kıbrıs Türk Alayı Tabip Binbaşı Nihat İlhan’ın evini hedef aldı. Evin banyosunda küvet içine saklanan anne ve üç çocuğu katledildi.

Hürriyet Gazetesi