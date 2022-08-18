İstanbul’da Pazar ayininde Yerevan’daki patlama sonucu hayatını kaybedenler anılacak

Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri, Kadasetli Katolikos Karekin II Hazretleri’ne Yerevan’ın “Surmalu” alışveriş merkezinde meydana gelen patlamayla ilgili acısını dile getirdiği bir taziye mektubu gönderdi.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’ın mektubunda “Yaşanan üzücü olaydan dolayı şahsınızda halkınıza en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Ermenistan Cumhuriyeti’nin bu tür belalardan uzak kalması ve inancımızın meşalesi Kutsal Eçmiadzin Katolikosluk Makamı’nın himayesinde soydaşlarımızın birbirlerine sevgiyle destek olmaları için duacıyız” dedi.

Patrik Hazretleri ayrıca, 21 Ağustos 2022, Pazar ayininde patlama sonucu hayatını kaybedenler anılıp, yaralıların şifası için dualar edileceğini dile getirdi.

Ermenistan Kamu Radyosu