İran, ne pahasına olursa olsun sözde “koridor”a karşı çıkacak

Komşumuz İran’da, Ermenistan çevresinde gelişen endişe verici olayları yakından takip ediyor, Tahran’ın Güney Kafkasya bölgesindeki “kırmızı çizgilerini” en üst düzeyde yeniden teyit ediyor ve binlerce yıldır bir iletişim kanalı olarak hizmet eden İran-Ermenistan sınırının engellenmesine yönelik herhangi bir girişimi dahil olmak üzere hiçbir sınır değişikliğine müsamaha göstermeyeceklerini tüm aktörlere doğrudan bir metin ile açıkça belirtiyorlar․ İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı son telefon görüşmesinde bu konuda tekrar bazı vurgular yaptı.

Armenpress’in aktardığına göre Güney Kafkas bölgesinde son günlerde yaşanan gergin olaylara değinen İran Cumhurbaşkanı, İslam Devrimi’nin dini lideri Ayetullah Hamaney’in geçtiğimiz günlerde Rusya ve Türkiye cumhurbaşkanları ile yaptığı görüşmede yaptığı açıklamayı hatırlattı. Hamaney, İran’ın Kafkas bölgesindeki sınırları konusunda hassas olduğunu ve onları değiştirmeye yönelik her türlü girişime karşı çıkacağını belirtmişti.

Armenpress’in sorular yönelttiği uzun yıllardır İran ve genel olarak Orta Doğu’da yaşanan siyasi gelişmelerin araştırmalarıyla tanınan Ermeni İranist Emma Begijanyan, Cumhurbaşkan Reisi’nin ifadelerininin, Ermenistan-İran sınırını bloke etme girişimleri, daha somut olarak, Türkiye ve Azerbaycan tarafından ortaya atılan sözde “koridor” fikrinin kabul edilemezliği ile ilgili olduğunu kaydediyor. Böylelikle İraniste göre Reisi’nin açıklaması Türkiye ve Azerbaycan’a yönelikti.

Begijanyan, “İran Cumhurbaşkanı’nın sözlerini ben şöyle anlıyorum: Sınır değişikliğinin, yani sözde “koridor”un onların kırmızı çizgisidir ve ne pahasına olursa olsun buna karşı çıkacaklar. Bu, genel tabloda, İran’ın askeri müdahaleyi bile dışlamayacağı anlamına geliyor. Laçın Koridoru’nun yerinin değiştirilmesi bile İran için kesinlikle istenmeyen bir durum ama müdahale etmedi. Ama Ermenistan’a baskı yapılırsa bu duruma müdahale eder.” yorumunu yaptı.

Diğer taraftan, Azerbaycan’ın aracıyla Nakhijevan ve Türkiye ile kara bağlantısı kurmak istediği sözde “koridor”, analiste göre, şimdi Azerbaycan Cumhurbaşkanı’ndan daha fazla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a lazım zira ileride Erdoğan’ın şimdiden artık neredeyse yenilgiye uğradığı 2023 seçimleri duruyor. Bu “koridor” Neo-Osmanlıcılık ve Türkçülük fikirlerine sahip Erdoğan’ın, Türklerin milliyetçi duygularıyla oynayarak ve onlara “300 milyon Türk’ü bu şekilde birleştirme” sözü vererek oy toplayabileceği kozdur. İranist Emma Begijanyan, Türkiye ve Azerbaycan siyasetindeki güncel eğilimleri böyle yorumluyor.

Ermenistan Kamu Radyosu