Ermenistan’dan patlama olayı açıklaması: Terörizm izine rastlanmadı

Ermenistan’da 16 kişinin öldüğü patlamada “terörizm” izine rastlanmadı.

Ermenistan‘ın başkenti Erivan‘da 14 Ağustos’ta bir alışveriş merkezinde havai fişek satılan mağazada meydana gelen ve 16 kişinin hayatını kaybettiği patlamada, terörizme dair kanıt bulunmadığı bildirildi.

Başbakan Nikol Paşinyan, dün haftalık kabine toplantısında, Soruşturma Komitesi Başkanı Argişti Kyaramian‘dan patlamanın bir terör saldırısı olup olmadığı konusunda değerlendirme yapmasını istedi.

Argişti Kyaramian, patlamaya ilişkin çeşitli teorilerin değerlendirildiğini söyleyerek, şu ana dek terör saldırısına veya diğer kasıtlı suça kanıt olabilecek bir iz bulamadıklarını kaydetti.

Kyaramian, şimdiye kadar elde edilen bilgilerin patlamanın ihmalden kaynaklandığını gösterdiğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

14 Ağustos’ta Surmalu alışveriş merkezindeki havai fişek deposunun patlaması sonucu 16 kişi hayatını kaybetmiş, 62 kişi yaralanmıştı.

Alışveriş merkezi, Erivan kent merkezinin yaklaşık 2 kilometre uzağında bulunuyor.

https://www.cumhuriyet.com.tr/dunya/ermenistandan-patlama-olayi-aciklamasi-terorizm-izine-rastlanmadi-1971108