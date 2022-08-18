Cumhuriyet tarihinin ilk Ermeni kaymakamı

Türkiye Ermenilerinden bir isim Cumhuriyet tarihinde ilk kez resmi görev alacak. Agos’un haberine göre geçtiğimiz yıl kaymakamlık sınavını kazanan 27 yaşındaki Berk Acar, girdiği mülakatta da başarılı olmuştu. Acar, Denizli’nin Babadağ ilçesine kaymakam olarak atandı.

1995’te İstanbul’da dünyaya gelen Berk Acar, Özel Sahakyan Nunyan Ermeni Ortaokulu ve Işık Lisesi’ne gitti. 2020 yılında Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Avukatlık stajını Şişli’deki hukuk bürosunda yaptı. Daha sonra 110. Dönem Kaymakamlık sınavlarına girdi. 2021 temmuz ayında Ankara’da yapılan yazılı sınavı, 13 bin 374 kişi arasından 72’nci sırada tamamladı. Mülakata 475 kişi çağırıldı. Berk Acar, mülakat sonucu açıklandığında da yine başarı listesine girdi. Acar görevinden resmen ayrılarak ilçeye veda eden Babadağ Kaymakamı Adem Karataş’ın yerine ilçeye atandı. Acar’ın önümüzdeki günlerde görevine başlaması bekleniyor.

Milliyet Gazetesi