Cübbeli Ahmet kadınları hedef aldı: “Müslüman kadın, kafire kadınların yanında ‘erkek varmış gibi’ oturacak”

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

“Cübbeli Ahmet” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, kadınları hedef aldı. Ünlü, Youtube hesabı için çektiği videoda “Müslüman kadına, islamın dışı bir dinden kadın aynı yabancı erkek hükmündedir. Müslüman kadın, kafire kadınların yanında da erkek varmış gibi oturacak” dedi.AKP’nin sıkı destekçisi İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden, ‘Cübbeli Ahmet’ diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 11 Ağustos’ta YouTube kanalında yaptığı haftalık sohbette kadınları hedef aldığı ortaya çıktı. Cübbeli Ahmet, “Müslüman kadınların müslüman olmayan kadınların yanında örtünmesi” gerektiğini savundu. Cübbeli Ahmet şunları kaydetti: “Kadın masaja gidiyor. Spa mı diyorlar? Spa mpa… İslami otele gidiyor, orada masaj yaptırıyor. Masaj yapan kadın tamam. Göbeği ile diz kapağı arası kadının da kadına haramdır. O bölgeye kadar açtırmayacak, ellettirmeyecek. Bu noktaya gelene kadar kadın ne? Endonezyalı. Dini ne? Budist. Budist kadının veyahut da Yahudi kadının veya Hıristiyan bir kadının masör bilmem ne gibi… Keyfi işleri konuşuyoruz. Bir zaruret meselesidir, doktor bakabilir. Doktor, avret yerine de bakar. Müslüman kadın Müslüman kadına, ancak İslamın dışındaki bir dinden kadın aynı yabancı erkek hükmündedir. Kafire kadınların yanında da erkek varmış gibi oturacak.” Cumhuriyet Gazetesi