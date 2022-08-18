Avrupa Gençler Şampiyonası: Erzurum’da Ermeni boksör Türk rakibini nakavt etti! (VİDEO)

Erzurum’da düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası’nın yarı finalinde şimdiden Ermenistan’ı temsil eden 5 boksör var.

Hayk Ghahramanyan (75 kg) Türkiye temsilcisi Batu Bas’a karşı etkileyici zafer kazandı. Ermeni boksör iki rauntta kazandı, ancak üçüncü rauntta rakibini nakavt etti ve çok iyi bir zafer kutladı.

Tigran Hovsepyan (50 kg), Vahram Dovlatbekyan (40 kg), Samvel Siramargyan (66 kg) ve Hamest Afrikyan (42 kg) da yarı finaldeler.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/08/18/Avrupa-Şampiyonası-Erzurum-Ermeni-Türk/235830