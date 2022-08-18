Aliyev sözde “zaferini”çok erken kutluyor

Azerbaycan Ermenileri Asamblesi Başkanı Grigori Ayvazyan, lragir.am’e verdiği demeçte “Artsakh’ı Ermenistan’a bağlayan yeni yolun işletilmesi ve Berdzor’un boşaltılması, bir “barış” çağı, ancak tek taraflı bir barış anlamına geliyor.” ifadesi kullandı.

Ancak Ayvazyan, kimsenin yaralı Artsakh’ın akıbeti üzerine karalamaya çalışmaması gerektiğini vurguladı.

Ayvazyan, “Artsakh olmuştur, olacaktır, Azerbaycan’ın iradesine bağlı değildir. Bu yüzden Aliyev tırnaklar içerisindeki “zaferini” çok erken kutluyor. Amacın Artsakh Savunma Ordusunu da dağıtmak olduğunu görüyoruz. Artsakh’ın öz savunma ordusu asla dağıtılmayacak, onu sadece rüyalarında görecekler. Azerbaycan bu sorunları taktikle çözmeye çalışıyor ama olmuyor, propagandayla çözmeye çalışıyor ama yine olmuyor. Artsakh Ermenilerinin son parçalarının Artsakh’ı terk etmesini mi istiyorlar? Asla olmayacak.Artsakh, Ermenistan’ın bir mücevheri olarak sonsuza kadar öyleydi ve öyle kalacak.” dile getirdi.

Ermenistan Kamu Radyosu