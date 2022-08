Alevi kurumlarından cemevi dedelerine çağrı: Yanlışa düşmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cemevi ziyaretlerine yönelik tartışmalar sürüyor. Alevi örgütleri, yaşananları devletin kendi Alevilerini oluşturmak istemesi olarak değerlendirirken, bunun cemevleri üzerinden yapıldığına dikkat çekti.Kayhan AYHAN AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Muharrem orucunun son gününde Hüseyin Gazi Cemevi’nde iftar programına katılması ve hemen arkasından Nevşehir’de Hacı Bektaş Veli’yi anma törenlerine katılması, “yaklaşan seçim öncesi Aleviler üzerinde etki mi yaratmaya çalışıyor?” sorularını gündeme getirdi. Bu girişimlerin yapılması için iktidarın 20 yıldır zamanı olduğunu ancak şimdi gündeme gelmesine ilişkin konuşan Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Haydar Baki Doğan, “AİHM kararlarının tanınması ile hakkımızın verilmesi dışında hiçbir açılıma sıcak bakmayız” dedi. CEMEVLERİNİ KULLANIYORLAR Yaşanan son süreçleri BirGün’e değerlendiren Doğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı olan Arif Ali Özzeybek’in Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde “Alevi-Bektaşi ve Cemevi Daire Başkanlığı” gibi bir birim oluşturulup cemevlerinin oraya bağlanması planlandığını yazdığını anımsatarak “Cemevlerinin, dedelerin maaşa bağlanacağı, elektrik-su paralarının ödeneceği ve cemevlerine ayrıca personel yardımı yapılacağını yazmış. Bizim açıklamamızın ardından bu açıklamanın yapılması dikkat çekici. Bizler bütün Alevi kurumları olarak, aramızdaki bütün farklılıklara rağmen bir bütün olduğumuzu ve hiç kimsenin bizim üzerimize oynayıp, bizleri bölmeye çalışmaması gerektiğini söylemiştik. Bu duruş şimdiye kadar hiç gerçekleşmeyen bir duruştu. Bir bütün olarak hareket ediyoruz” dedi. Alevi dedeleri üzerinden cemevlerinin kullanılmaya çalışıldığını söyleyen Doğan, “Şu anda İçişleri Bakanlığı, bütün Alevi vakıf ve kurumlarını hepsini bertaraf edip, direkt kendileri cemevleri ile görüşmeye çalışıyor. Yani hiçbir kurumu tanımıyorlar. Kendileri Aleviler üzerinde bir güç kazanmak istiyor” diye konuştu. AİHM KARARI UYGULANSIN “Bütün yaklaşımlara son derece dikkatli bakmak gerekiyor” diyen Doğan, “Bunun arka planı var. Bu dedelere maaş gibi konular zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarında var. AİHM kararlarını uygulasınlar. 2016 Nisan ayında alınan AİHM kararı diyor ki; Alevilerin cemevleri ibadethaneleridir. Genel bütçeden Sünni diğer inançlara olduğu gibi nüfusun çoğunluğuna göre pay almalıdır. Hakkımızı yarım yamalak veriyorlar. Cemevlerini ibadethane olarak tanımadan, dedelere maaş vererek sesimizi mi kesecekler ? Bunlar geride kaldı. Alevi toplumu da bunları aştı” ifadelerini kullandı. ‘HAKKIMIZI İSTİYORUZ’ Yapılanların tamamıyla Alevi toplumunu bölmek ve kendi Alevilerini oluşturmak olduğunu kaydeden Doğan, şöyle devam etti: “Artık sıkışmış durumdalar. AİHM kararını da 6 seneden bu yana bekletiyorlar. Bekletirken bile bir Anayasa suçu işliyorlar. Biz hakkımızı istiyoruz. İbadethane olduktan sonra zaten elektrik parası ödemeyeceğiz. Zaten cemevi dedeleri kamu hizmetlisi olarak sayılmak zorunda. Alevilerin bu ülkenin nüfusunun yüzde 25’ini oluşturduğunu kabul edersek 200 bin Diyanet personeline karşılık 50 bin personelle temsil edilmemiz gerkmektedir. 100 personelle bin personelle bizi mi kandıracaklar? Şimdiye kadar gitmediğimiz bütün cemevlerine gidip dedelerin böyle bir yanlışa düşmemelerini söyleyeceğiz.” Doğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının da Alevilere yönelik hamlelerde payı olduğunu söyleyerek, “Baktığınız zaman şimdi televizyonlar Alevilik, cemevleri yayınları yapıyor. Bir şekilde artık bu meydanlara çıkıp ‘soyun nedir, işte affedersiniz Ermeni, cümbüş evi’nin modern şekli oldu bu. Bilinçaltı olarak her gün televizyonlarda, haberlerde Alevilik, cemevleri, sorunlar işlenecek ve seçime de böyle girileceği anlaşılıyor. Muhafazakar, Sünni bir vatandaşın kafasında her zaman cemevi ile ilgili bir haber geçtiği zaman Kılıçdaroğlu’nun Aleviliği de bilinçaltında canlanacak. Bu bilinçli yapılan bir şey. Bunlar bu çalışmaları yapınca bir Alevi toplumundan oy alacaklarını mı düşünüyorlar? Amaç bunu devamlı gündemde tutup her gün ‘şunu yaptık, 7 cemevi temeli, 3 cemevi temeli, dedeye maaş verdik’ diyerek Kılıçdaroğlu’nun Aleviliğini gündemde tutmak. Bilinçaltında mesele bu yani” ifadelerini kullandı. ALEVİLER KİME OY VERECEK? Kılıçdaroğlu aday olmasa dahi kim aday olursa ona oy vereceklerini söyleyen Doğan, “Alevilerin Kılıçdaroğlu’nu desteklemelerin sebebi Kılıçdaroğlu’nun Alevi olması değil. Kılıçdaroğlu yerine başka aday gösterildiği zaman ona da aynı şekilde Aleviler oy verecek. Kılıçdaroğlu, Alevilerin adayı değil, 6’lı masanın adayı olacak. Aleviler de 6’lı masa kimi gösterirse ona oy verir” şeklinde konuştu. BirGün Gazetesi