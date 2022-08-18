ԱՄԵՆ. Ս. ՊԱՏՐԻԱՐՔ ՀԱՅՐԸ ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԵՑ ՊԵՐՔ ԱՃԱՐԸ / PATRİK HAZRETLERİ BERK ACAR’I KUTLADI

Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Սրբազան Պատրիարք Հայրը շնորհաւորեց Սահակեան Նունեան Վարժարանի երբեմնի սաներէն Պերք Աճարը, որ պետական վերջին որոշմնագրով նշանակուած էր Տէնիզլիի Պապատաղ գաւառակի գաւառապետութեան պաշտօնին։
Նորին Ամենապատուոնւթիւնը իր շնորհաւորականին մէջ անդրադարձաւ թէ գաւառապետութեան քննութեան մէջ ձեռքբերած յաջողութիւնը ուրախութիւն պատճառած էր։ Իսկ այս անգամ գաւառապետութեան պաշտօնին նշանակումը ուրախութեան առընթեր, հպարտութեան առիթ ընծայած էր։ Այս նշանակումով կը յայտնուէր, թէ ենթակայի արժանաւորութիւնը կը գնահատուէր յաչս պետութեան։ Մեր Հոգեւոր Պետը յաջողութիւն մաղթեց իր նոր պաշտօնին մէջ եւ յայտնեց, թէ սրտանց կը հաւատար որ իր գիտութեամբ օգտակար պիտի հանդիսանար ընդհանրապէս երկրի հայրենակիցներուն եւ ի մասնաւորի Պապատաղի ժողովուրդին։
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Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, devlet kararnamesi ile Denizli’nin Babadağ ilçesi kaymakamlığına atanan Sahakyan Nunyan Okulu eski öğrencilerinden Berk Acar’ı kutladı.
Patrik Hazretleri tebrik yazısında, kaymakamlık sınavında elde ettiği başarının mutluluk kaynağı olduğunu dile getirdi ve bu göreve atanmasının sevinç ve gurur kaynağı olduğunu söyledi. Bu atama ile devlet nezdinde kişinin liyakatının takdir edildiği açığa çıktı. Ruhani Önderimiz, Berk Acar’a yeni görevinde başarılar diledi ve bilgisinin ülke yurttaşlarına ve özellikle Babadağ halkına faydalı olacağına yürekten inandığını ifade etti.
Աղբիւր։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRHayBad
Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRHayBad
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