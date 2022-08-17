Rober Koptaş’tan İmamoğlu’na destek: Az demiş bence

Aras Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni ve Agos Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Rober Koptaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis’e yönelik eleştirilerine destek verdi.

YUVANİDİS’İN ELEŞTİRİLERİ

Balıklı Rum Hastanesi Vakfı’nın huzurevinde meydana gelen yangının ardından Sabah gazetesine röportaj veren Konstantin Yuvanidis, “Allah devletimizden razı olsun. Cumhurbaşkanımız bizi hiç yalnız bırakmadı. Önce Allah’a sonra Recep Tayyip Erdoğan’a minnettarım. Yangın üzerinden kimse şov yapmamalı bence. İmamoğlu, İstanbul’un belediye başkanı, her kesimin sorunlarıyla yakından ilgilenmeli. İmamoğlu bir tek yangın günü geldi, sonra gelmedi de aramadı da. Bütün partilerin başkanları yangın sonrası bizi aradı, ziyaret edenler de oldu. Bir tek Kılıçdaroğlu, ne aradı ne de ziyaret etti. Bunu da bir düşünmek lazım” demişti.

İMAMOĞLU ‘RAHATSIZLIĞINI’ DİLE GETİRDİ

İmamoğlu bu sözleri üzerine Yuvanidis’i arayarak röportajdan rahatsız olduğunu dile getirdi.

İmamoğlu, “Sizin röportajınızdan rahatsızım. Benim sadece yangın günü geldiğimi, sonra gelmediğimi ifade etmişsiniz. Ben oraya bir gün sonra tam 7 kişilik ekip yolladım. Genel sekreterim, genel sekreter yardımcılarım ama bundan bahsetmiyorsunuz. ‘Orada olsaydım, milleti oradan kovardım’ demişsiniz. Kimseyi kovmaya gücünüz yetmez, hele beni hiç yetmez bunu bilin” dedi.

İmamoğlu’nun Yuvanidis ile görüşmesine dair o anlar kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı. Kimi kullanıcılardan da İmamoğlu’nun tavrına yönelik eleştiriler geldi.

KOPTAŞ: HÜKÜMETTE OLANA YALTAKLANARAK GÜÇ DEVŞİREN…

Gerçek Gündem’in aktadığına göre, Aras Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni ve Ermeni toplumunun aydınlarından Rober Koptaş ise eleştirilere karşı yorumda bulundu. Koptaş, Twitter hesabından “Azınlık vakıflarında karanlık işler çeviren, mülkleri kendi çıkarları için kullanan, hükümette olana yaslanıp yaltaklanarak güç devşiren, böylece yedikleri haltları perdeleyen ağababalar var, çürümüşlerdir ama devirleri geçmiyor. Az demiş bence” yorumu yaptı.

RUM VAKIFLARI ARASINDA EN YÜKSEK GELİRE SAHİP OLANLARDAN

Uzun yıllardır Balıklı Rum Hastanesi Vakfı’nın başkanlığının yapan Yuvanidis, toplum içinde de eleştirilen isimlerden biri. Azınlık hastanelerinin seçimlerinin ayrı tutulmasından yana olduğunu bilinen Yuvanidis, tartışmalar sürerken yeniden aday olmayacağını söylemiş sonra karar değiştirerek bu sene de aday olacağını açıklamıştı.

Balıklı Rum Hastanesi Vakfı, Rum vakıfları arasında geliri en yüksek olan vakıf olarak biliniyor.

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