Papa’nın yerine gelmesi beklenen Kardinal Ouellet’e cinsel taciz suçlaması

Kanada’da eski Quebec Başpiskoposu Marc Ouellet cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Papa Francis’in yerine gelmesi beklenen Kardinal Marc Ouellet, Quebec Başpiskoposluğu’na karşı açılan toplu davada 87 din adamıyla birlikte cinsel taciz suçlamasıyla yargılanıyor. Dönemin Quebec Başpiskoposu Marc Ouellet, Ağustos 2008 ve Şubat 2010 yılları arasında düzenlenen çok sayıda halka açık etkinlikte stajyer olarak görev yapan bir kadını taciz etmekle suçlanıyor. Mahkeme dosyalarında “F” olarak yer alan kadın, Ouellet’in birçok kez istemediği halde kendisine dokunduğunu iddia etti. Kadın ayrıca 2016 ve 2018 yılları arasında da din adamı Leopold Manirabarusha tarafından cinsel tacize uğradığını belirtti.

Davacılar, Quebec Başpiskoposluğu’nun en az 85 üyesinin 1940’tan bu yana çoğu reşit olmayan 100’den fazla kişiye cinsel tacizde bulunduğunu öne sürüyor. Quebec Başpiskoposluğu’ndan ya da piskoposluk avukatlarından ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Milliyet Gazetesi