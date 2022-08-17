Kraliçe Elizabeth: ”İsa Mesih’in Öğretileri Rehberim Oldu”￼￼

İngiltere kraliçesi, Kraliçe II. Elizabeth, bu hafta Londra’daki Anglikan Cemaati’nin on yıllık toplantısının yapıldığı Lambeth Konferansı’nda, Mesih’in öğretilerinin hayatında bir “rehber” olarak hizmet ettiğini belirten bir mesaj yayınladı.

96 yaşındaki Kraliçe, 26 Temmuz – 8 Ağustos tarihleri arasında süren ve 165’ten fazla ülkeden episkoposların katıldığı konferansa gönderdiği mesajında “Sıcak selamlar” gönderdi ve Lambeth Konferansı’nın COVID-19 salgını nedeniyle iki yıllık bir gecikmenin ardından gerçekleşmesinden “büyük memnuniyet” duyduğunu belirtti.

Kraliçe, “Hepimiz Kovid-19’dan çıkarken, konferansın hem Tanrı’nın Sözü hem de eylem olarak Tanrı sevgisine büyük ihtiyaç duyulduğu bir zamanda gerçekleştiğini biliyorum” diye belirtti ve mesajına,

“Anglikan episkoposlar, değişen bir dünyada Hristiyan birliğine yönelik ilerleyen bir bağlılık için yol belirlediler; bu görev, belki de bugün daha da önemli, çünkü siz birlikte geleceğe bakıyor ve kilisenin dünyadaki rolünü keşfediyorsunuz. Çağın ihtiyaçlarına cevap veriyor” sözlerini ekledi.

Kraliçe II. Elizabeth, birçoğunun “acı, çatışma ve travma” bölgelerinde hizmet ettiği için, şu anki zamanı dünyanın dört bir yanındaki episkoposlar, din adamları ve sıradan insanlar için “muazzam bir meydan okuma” dönemi olarak nasıl gördüğünü yansıttı.

“Bu hizmeti Tanrı’nın gücüyle yapmanız beni teşvik ediyor” diye vurguladı.

Mesajının sonuna doğru, hayatı boyunca “İsa Mesih’in mesajı ve öğretileri rehberim olmuştur” diye bitirdi.

“O’nda umut buluyorum” diye vurgulayan Kraliçe, “Sınav zamanlarında inancınızla ayakta durmaya ve umutsuzluk zamanlarında umutla cesaretlendirmeye devam etmeniz için yürekten dua ediyorum” dedi.

Haziran ayının başlarında, Kraliçe Elizabeth tahttaki 70. yılını Platinum Jübile adıyla bir anma töreninde kutladı. Yıllar boyunca Kraliçe Elizabeth, inancını vurgulamaktan kaçınmadı.

2016 yılında Kraliçe, İsa Mesih’i kendisi için “hizmet ettiği Kral” olarak tanımlamıştı.

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