İran, Ermenistan dahil denize kıyısı olmayan ülkelerin transit ihtiyaçlarını karşılamaya hazır

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi Türkmenistan’ın Avaza bölgesinde “Karayla Çevrili Gelişmekte Olan Ülkelerin Ulaştırma Bakanları Konferansı”ndan İran’ın, bölgedeki 8 denize kıyısı olmayan ülkenin transit ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduğunu açıkladı.

İranlı bakan, “Dünyanın 32 gelişmekte olan ülkesinin dörtte biri, yani denize kıyısı olmayan 8 ülke: Afganistan, Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan, İran ile yakın ikili ve çok taraflı transit işbirliğine sahiptir.” ifadelerini kullandı.

Kasımi’ye göre bu, İran ve bölgedeki diğer ülkelerin denize kıyısı olmayan ülkelere ticaret maliyetlerini düşürmeleri ve dünya pazarına erişimi kolaylaştırmaları için yardım ettiği anlamına geliyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/08/17/İran-Ermenistan-Azerbaycan-deniz/235759