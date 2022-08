Sayım Çınar Rıza Sönmez’den bir yemek müzikali geliyor: “Sen Mutluluğun Turşusunu Kurabilir misin?” Kitapta yemekler dakikalarla değil şarkı süresince kıvamını buluyor. Tarifteki karekodu okuttuğunuzda müzik eserini de dinleyebiliyorsunuz.

Gastronomi tarihine muzip bir yolculuk da diyebiyeceğiliz kitaptan bazı başlıklar şöyle: ◊ Hz. İsa, 2 Nisan 0033 yılında yani yaklaşık 726 bin gün önce son akşam yemeğinde neler yedi?

◊ 14 Haziran 1469’da Fatih Sultan Mehmed’in sofrasında neler vardı?

◊ Sultan II. Abdülhamid’in annesinden miras kalan tuzluk…

◊ Bir balığın her boyunun ayrı bir adı varsa orası İstanbul’dur…

◊ Menemenin dedesi soğanlı yumurtadır. Kitap Alfa Kitap tarafından yayımlanacak, merakla bekliyorum. Sönmez’in TRT Belgesel’de sunduğu “Bir Aş Hikayesi” adlı gastronomi programı yeni yayın döneminde de devam edecek. Bu yıl TRT Radyo1’de hazırlayıp sunduğu “Mutfak Medeniyeti” yerine de “Şikemperver Kitaplar” adlı bir programı da başlıyor. Ermeni meselesinin içeriden analizi Talat Paşa’nın Evrak-ı Metrukesi”, 1915’te yaşanan ve o gün bugün Türkiye siyasetinin değişmez dertlerinden biri olan Ermeni konusunda çok önemli bir kaynak. Talat Paşa’nın Evrak-ı Metrukesi”, 1915’te yaşanan ve o gün bugün Türkiye siyasetinin değişmez dertlerinden biri olan Ermeni konusunda çok önemli bir kaynak. Murat Bardakçı, bu kitap için Sadrazam Mehmed Talât Paşa’nın özel arşivinde bulunan yayınlanmamış belgeleri bir araya getirip yayınlayarak bir anlamda meselenin içeriden “analizini” yapıyor. Yeni baskısını Türk siyasetiyle ilgilenen, soran ve merak eden herkesin edinmesi gerek. Orkun Uçar sessizliğini bozuyor Metal Fırtına ile çıkış yapan, bugüne kadar çıkardığı kitapları bir milyondan fazla okura ulaşan edebiyatımızın gölgede kalan yazarlarından Orkun Uçar uzun zaman süren sessizliğini “Opus” adlı romanıyla bozuyor. Holden Kitap’tan çıkacak olan “Opus”, benzeri görülmemiş ilginç bir yapıya sahip; üç novelladan oluşan tek bir roman. Roman hiç evden çıkamayan, agorafobiye sahip, internetten arayanlara aradıklarını bularak komisyon alan genç Sigun ile başlıyor. Kahramanımız başını belaya sokan bir arayışa girdiğinde dünya çapında ölümcül bir kaçışa başlıyor. Roman yapay zeka, robotlar, çok evren, yapay kentlere ve distopyalara kadar birçok ilginç konuyu işliyor. Orkun Uçar, benzerine rastlamadığımız şekilde genel bir çatı altında üç kısa romanı birleştirmiş. Çok yakında kitapçılarda. Tom ve Edward’ın eğlenceli hikâyesi Mundi’nin kısaltılmış çocuk klasiklerini bir araya getirdiği Mundi Çocuk Klasikleri serisi her ay eklenen kitaplarla genişlemeye devam ediyor. Serinin son kitabı Mark Twain’in Tom ve Edward’ın eğlenceli hikâyesini anlattığı “Çalınan Taç”. Tom, yoksul bir ailenin çocuğudur. Ona ikizi kadar benzeyen ve aynı gün doğan Edward ise İngiltere’nin biricik veliaht prensidir. Bu iki çocuk bir gün karşılaşırlar ve sırf eğlence için elbiselerini değiş tokuş ederler. Prens olur dilenci, dilenci ise asil bir prens. İşte hikâye böyle başlar… İkisi de kurallarını hiç bilmedikleri yeni hayatlarında türlü macera yaşar. Dilenci Tom bir prens olmanın, sorumluluklar ve görevler altında ezilmenin ne demek olduğunu, Prens Edward ise yoksulluğun ve sefaletin zorluklarını tecrübe eder. Günışığı Kitaplığı Yayın Kataloğu yayında Günışığı Kitaplığı, “Çocukluğu ve gençliği baştacı eden zengin bir kitaplık” söylemiyle hazırladığı GÜZ 22 Yayın Kataloğu’nda her yaştan okurunu çok renkli bir koleksiyonla selamlıyor. Dijital kataloğa gunisigikitapligi.com adresinden erişiliyor. Kataloğun dikkat çeken kitapları ise şöyle: Çağdaş şiirimizin en önemli ustalarından Haydar Ergülen, “Köprü Kitaplar” koleksiyonunun 27. kitabı “Şu Benim Mavi Babam”da çocukluk ve gençlik anılarını eşsiz bir dille anlatıyor. Ödüllü öykücü Ahmet Büke, “Babaannem, Kurbağalar ve Hayat” adlı romanında tuhaf sürprizlerle dolu bir çocukluğun öykülerini paylaşıyor. Ülkemizde milyonlarca okura ulaşan Kanadalı yazar Vladimir Tumanov, “Haritada Kaybolmak” ve “Suda Kaybolmak” romanlarının ardından “Gizemli Haritalar” dizisinin üçüncü kitabı “Ateşten Kaçmak” ile okurunu yine soluksuz bir maceraya davet ediyor. Eğitimci, yazar Hatice Demir’in ilk romanı “Akasyalı Meydanın Çocukları” duygu yüklü bir hikâye. İtalyan Andersen ödüllü yazar Luigi Ballerini, ON8’deki yeni romanı “Mira Her Şeyi Bilir” ile gençleri teknolojiye yenik düşmüş bir evrene konuk ediyor. Ünlü Amerikalı yazar Rodman Philbrick’in “Deli Nehir” adlı çocuk romanı ile Fransız Sandra le Guen ve Stephane Nicolet ikilisinin resimli öyküsü “Sığınak” da yakında okurlarıyla buluşacak. Bu da bizim ‘Kurtlarla Koşan Kadınlar’ımız Çevirmen ve akademisyen Kıymet Erzincan Kına’nın imzasını taşıyan “Umay Ana’dan Al Karısı’na Atlı Gelip Yaya Kalanlar”, Erdal Erzincan’ın kurduğu Temkeş Yayınevi’nin ilk kitabı. Kitapta, yaşanmış olayları anlatmasalar da hakikati kulağımıza fısıldayan mitolojinin, masalların, destanların, halk şiirinin, ritüellerin, rüyaların, sırların izinden giderek kadının yazılmamış tarihini okuyoruz. Clarissa Pinkola Estes’in efsanesi “Kurtlarla Koşan Kadınlar”ın Anadolulu karşılığı diyebileceğim kitabı tüm okurlara tavsiye ediyorum. Kim ne okuyor? ◊ Sanatçı Burhan Öçal, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Huzur” adlı romanını okuyor.

◊ Yazar Nermin Yıldırım, Kerem Eksen’in “Ölümden Uzak Bir Yer” adlı kitabını okuyor.

◊ Editör Halil Türkden, Milan Kundera’nın “Ölümsüzlük” adlı kitabını okuyor.

◊ Yazar Gülper Refiğ, Hakan Bulgurlu’nun “Tehlikeli Tırmanış” adlı eserini okuyor. Hürriyet Gazetesi