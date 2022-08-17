Ön tahminlere göre patlamadan önce Surmalu bölgesinde 4 ton patlayıcı madde vardı
Kurtarma ekipleri, “Surmalu” alışveriş merkezinin çökmemiş olan kısmında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
Acil Durumlar Bakanı Armen Pambukhçyan gazetecilerle verdiği demeçte,
“Şu anda gereken kısımlarda kısmi soğutma çalışmaları yapılıyor.
Yoğun bir şekilde biriken moloz taşınıyor ve aynı anda arama kurtarma çalışmaları yapılıyor”,- dedi.
Armen Pambukhçyan’a göre, arama kurtarma çalışmalarının sona ermesinden sonra, binanın kalan kısmının sökülmesi meselesi ele alınacak.
Bodrumda, depolama alanlarında halen patlayıcı madde bulunup bulunmadığı sorulduğunda bakan, alanın yüzde 50-60’ının temizlendiğini söyledi.
Bakan, “Ön tahminlere göre patlamadan önce 4 ton patlayıcı madde vardı”,- diye ekledi.
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