PATRİK HAZRETLERİ “SURMALU” ALIŞVERİŞ MERKEZİ PATLAMASI İÇİN KATOLİKOS HAZRETLERİNE TAZİYELERİNİ İLETTİ

Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri, 16 Ağustos 2022, Salı, Kadasetli Katolikos Karekin II Hazretleri’ne Yerevan’ın “Surmalu” alışveriş merkezinde meydana gelen patlamayla ilgili acısını dile getirdiği bir taziye mektubu gönderdi.

Ruhani Önderimiz mektubunda “Yaşanan üzücü olaydan dolayı şahsınızda halkınıza en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Ermenistan Cumhuriyeti’nin bu tür belalardan uzak kalması ve inancımızın meşalesi Kutsal Eçmiadzin Katolikosluk Makamı’nın himayesinde soydaşlarımızın birbirlerine sevgiyle destek olmaları için duacıyız” dedi.

Patrik Hazretleri ayrıca, 21 Ağustos 2022, Pazar ayininde patlama sonucu hayatını kaybedenler anılıp, yaralıların şifası için dualar edileceğini dile getirdi.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRHayBad