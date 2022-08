İmamoğlu’ndan Balıklı Rum Hastanesi Vakıf Başkanı Yuvandis’e tepki

Yuvanidis’e telefon açan İmamoğlu, ”Orada olsaydım, milleti oradan kovardım’ demişsiniz. Kimseyi kovmaya gücünüz yetmez, hele beni hiç yetmez bunu bilin’ dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis’e hastanede çıkan yangının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle tepki gösterdi. Yuvanidis’e telefon açan İmamoğlu, “Sizin röportajınızdan rahatsızım. Benim sadece yangın günü geldiğimi, sonra gelmediğimi ifade etmişsiniz. Ben oraya bir gün sonra tam 7 kişilik ekip yolladım. Genel sekreterim, genel sekreter yardımcılarım ama bundan bahsetmiyorsunuz. ‘Orada olsaydım, milleti oradan kovardım’ demişsiniz. Kimseyi kovmaya gücünüz yetmez, hele beni hiç yetmez bunu bilin” dedi. Geçen haftalarda Sabah gazetesine verdiği röportajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a minnettarlığını belirtirten Konstantin Yuvanidis, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu da eleştirerek şunları söylemişti: ‘ÖNCE ALLAH’A SONRA RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A MİNNETARIM’ “Allah devletimizden razı olsun. Cumhurbaşkanımız bizi hiç yalnız bırakmadı. Önce Allah’a sonra Recep Tayyip Erdoğan’a minnettarım. Yangın üzerinden kimse şov yapmamalı bence. İmamoğlu İstanbul’un belediye başkanı, her kesimin sorunlarıyla yakından ilgilenmeli. İmamoğlu bir tek yangın günü geldi, sonra gelmedi de aramadı da. Bütün partilerin başkanları yangın sonrası bizi aradı, ziyaret edenler de oldu. Bir tek Kılıçdaroğlu ne aradı ne de ziyaret etti. Bunu da bir düşünmek lazım.” Gazetede yayınlanan röportaja tepki gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Yuvanidis’i telefonla arayarak, yangından sonra kendisiyle yaptığı görüşmeleri neden anlatmadığını sordu ve Yuvanidis’e tepki gösterdi. Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis'e telefon açan İmamoğlu, ''Orada olsaydım, milleti oradan kovardım' demişsiniz. Kimseyi kovmaya gücünüz yetmez, hele beni hiç yetmez bunu bilin' dedihttps://t.co/WBzAhNXBja pic.twitter.com/DGVstfLUCH — +GERÇEK (@artigercek) August 16, 2022 İBB Başkanı İmamoğlu, telefondan Yuvanidis’e şunları söyledi: ‘KİMSEYİ KOVMAYA GÜCÜNÜZ YETMEZ, HELE BENİ HİÇ YETMEZ BUNU BİLİN’ Sadece sizin röportajınızdan rahatsızım. Sizi arama ihtiyacı hissettim. Benim sadece yangın günü geldiğimi, sonra gelmediğimi ifade etmişsiniz. Ben oraya bir gün sonra tam 7 kişilik ekip yolladım. Genel Sekreterim, Genel Sekreter yardımcılarım ama bundan bahsetmiyorsunuz bir. İkincisi; orada olsaydım milleti oradan kovardım demişsiniz. Kimseyi kovmaya gücünüz yetmez, hele beni hiç yetmez bunu bilin. Ama ne yazdıklarına bir bakın. ‘BİZ SİZDEN TEŞEKKÜR BEKLEMİYORUZ’ Yanlışlık yapıldı, düzelttim teşekkür de demişsiniz. Biz sizden teşekkür beklemiyoruz onu söyleyeyim. Ben zaten konuşmalarımda söyledim ‘Görevimizi yaptık’ diye. Ama yukarıdan aşağıya herkese teşekkür edince, itfaiyeye teşekkür etmemenizi çok manidar buldum. Ben hani bu röportajınızı da talihsiz bir röportaj olarak görüyorum. Hiç yakıştıramadım size. Ben orada hem sizi telefonla aradım o gün, sonra görüştük. Aynen öyle. Telefonla aradınız, görüştük. Niye demiyorsunuz? ‘İmamoğlu’yla ben telefonda görüştüm’ demiyorsunuz? Sayın Başhekim’le orada konuştuk. Ekibimi yolladım ‘Her türlü desteğe, yardıma hazırız’ diye size yolladım. Ondan bahsetmiyorsunuz. ‘ŞAHSINIZ BENİ İLGİLENDİRMİYOR AMA YURT İLGİLENDİRİYOR’ Yani benim size istirhamım şu: Kadim bir kurumun başındasınız, bir vakfın ve bir şifa yurdunun başındasınız. Şahsınız beni ilgilendirmiyor ama yurt ilgilendiriyor. Orası, o güzel kadim kurum ilgilendiriyor. Her zaman oranın hala yanındayız. Bunu her yerde söyledim. Tekrar da söylerim. Hani siyasete niyetiniz var ise o beni ilgilendirmiyor. Sözlerinizi eğer gazete çarpıtmışsa gazeteyle ilgili de bir düzeltme istemenizi tavsiye ederim size.” (ANKA) Artı Gerçek